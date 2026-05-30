¿Vale la pena viajar a Chile por una heladera LG Side by Side? La diferencia impacta

En Argentina , la idea de cruzar la cordillera para comprar electrodomésticos dejó de ser una anécdota y se convirtió en una estrategia de ahorro para quienes buscan productos de alta gama. Entre los objetos de deseo aparece la heladera LG “Side by Side”, un modelo premium que en el país roza precios prohibitivos. La pregunta es inevitable: ¿vale la pena comprarla en Chile y traerla al país?

Cruzar a Chile por esta heladera LG se vuelve tentador ante la enorme diferencia de precios respecto a Argentina.

El LG GS66SXNC Side by Side combina innovación, capacidad y diseño . Con 635 litros de almacenamiento, ofrece espacio suficiente para toda la familia, mientras que el sistema No Frost asegura que nunca se forme hielo, manteniendo los alimentos frescos y listos para consumir.

Su dispensador de agua y hielo integrado proporciona comodidad diaria, y la fábrica de hielo Dual con Craft Ice permite generar esferas de hielo artesanal, perfectas para mantener las bebidas frías por más tiempo. La tecnología InstaView Door-in-Door facilita el acceso a los alimentos favoritos sin abrir toda la puerta, conservando la frescura.

Además, LINEARCooling y DoorCooling garantizan temperatura constante y enfriamiento uniforme en todo el interior, mientras que UV Nano elimina el 99,99% de las bacterias del dispensador de agua. Con ThinQ, es posible controlar la heladera desde el smartphone, ajustando la temperatura y realizando diagnósticos a distancia, haciendo de la cocina un espacio moderno, funcional y sofisticado.

HELADERA LG Diseño premium, funciones avanzadas y control desde el smartphone hacen la compra más atractiva. LG

Precios que justifican el viaje

El factor decisivo para muchos consumidores es el precio. En Chile, la heladera se consigue por $1.299.990 CLP en tiendas como Ripley. Con la cotización del dólar en el país vecino cerca de $889,16 CLP, el costo equivale a US$1.462, o aproximadamente $2.098.031 ARS según el tipo de cambio en Argentina al 28 de mayo de 2026.

En cambio, en Argentina este mismo modelo figura en $4.599.999 ARS, incluso con un descuento del 50% en Mercado Libre. La diferencia de precio ronda los $2.500.000 ARS, suficiente para que muchos hogares consideren seriamente un viaje hasta Chile, incluso sumando gastos de traslado y aduana.

Detrás de esta brecha se encuentran dos realidades: precios más estables y menor carga impositiva en Chile, frente a la inflación y los impuestos que encarecen los electrodomésticos en Argentina. Para algunas familias, la LG “Side by Side” sigue siendo un lujo inalcanzable; para otras, cruzar la cordillera se transforma en una decisión de bolsillo inteligente.

Con capacidad sobresaliente, tecnologías avanzadas y diseño premium, esta heladera se convirtió en un símbolo de la brecha de precios entre ambos países. Y mientras la demanda por productos de gama alta crece, muchos argentinos no dudan en mirar al vecino, donde la misma heladera puede adquirirse por la mitad de su valor local, haciendo que la aventura de cruzar la cordillera sea más que una anécdota: una estrategia real de ahorro.