LG abre un nuevo local en Nordelta y refuerza su expansión en Argentina

LG Electronics inauguró un nuevo local en Nordelta, partido de Tigre, con una propuesta enfocada en tecnología, diseño e inteligencia artificial. El espacio busca acercar soluciones integrales para el hogar a profesionales del sector inmobiliario, desarrolladores, arquitectos, constructoras y usuarios finales.

LG Electronics anunció la apertura de un nuevo local en Nordelta, uno de los polos de desarrollo inmobiliario más dinámicos del país. La inauguración, informada en Buenos Aires el 7 de mayo de 2026, forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar su presencia en Argentina y fortalecer su vínculo con públicos vinculados al diseño, la construcción y el equipamiento del hogar.

El nuevo espacio está ubicado en Avenida del Puerto 215, Estudios de Bahía Grande, Local 1, Nordelta. Cuenta con una superficie de 280 metros cuadrados y reúne el lineal completo de productos de la marca, con especial foco en soluciones integrales para el hogar y dispositivos con inteligencia artificial incorporada.

“Nordelta representa una nueva forma de vivir el hogar, donde el diseño, la tecnología y la experiencia conviven de manera natural. Por eso elegimos abrir este nuevo espacio acá, para acercar una propuesta integral que invite a las personas interactuar con nuestros productos y descubran cómo la tecnología puede incorporarse de forma simple y cotidiana en sus vidas”, afirmó Enrique Laffue, CEO de LG Argentina.

Un espacio pensado para la experiencia

La propuesta de LG busca superar el formato tradicional de exhibición. El local fue concebido como una experiencia inmersiva, donde los visitantes pueden interactuar directamente con los productos, recorrer distintas áreas de demostración y acceder a asesoramiento personalizado.

Entre los sectores destacados se incluye un área especializada en soluciones HVAC, orientada a quienes buscan alternativas tecnológicas vinculadas con climatización y eficiencia para proyectos residenciales o comerciales.

De esta manera, cada visita apunta a convertirse en una instancia de descubrimiento del ecosistema tecnológico de la marca. La compañía busca mostrar cómo sus productos pueden integrarse en la vida cotidiana, tanto desde la funcionalidad como desde el diseño.

Nordelta como punto estratégico

La elección de Nordelta responde al crecimiento sostenido de la zona y al desarrollo inmobiliario del partido de Tigre. Según la información difundida por la compañía, el distrito se consolida como uno de los espacios de mayor expansión del norte bonaerense, con múltiples proyectos residenciales y comerciales en marcha.

En ese contexto, los nuevos desarrollos incorporan una mirada cada vez más integral del diseño del hogar. La elección de electrodomésticos y soluciones tecnológicas ya no aparece solo como una decisión posterior, sino como parte del proyecto arquitectónico desde su etapa inicial.

La presencia de LG en Nordelta busca acompañar ese proceso de manera directa. El objetivo es facilitar el acceso a soluciones alineadas con el diseño, agilizar decisiones de equipamiento y ofrecer información tanto a profesionales como a consumidores finales.

Tecnología, diseño y asesoramiento

“Nordelta nos permite estar cerca de quienes toman decisiones de diseño y equipamiento a gran escala, pero también de las familias que están proyectando su hogar y buscan elegir con información, calidad y una mirada estética. Ese es el espacio que LG quiere ocupar”, afirmó Cristian Martinez, coordinador de los LG Stores en Argentina.

La apertura refuerza la posición de la marca en una zona donde la integración entre tecnología, funcionalidad y diseño gana relevancia. La propuesta está dirigida a desarrolladores, arquitectos, constructoras y usuarios que buscan equipar sus hogares con una lógica integral.

Con este nuevo local, LG en Nordelta consolida una estrategia orientada a acercar innovación, inteligencia artificial y asesoramiento especializado en un entorno de alta demanda inmobiliaria y residencial.