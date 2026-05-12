Los profesionales de la salud realizaron un paro en Mendoza por salarios congelados

Los trabajadores de la salud pública realizaron este martes un paro provincial convocado por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud ( AMProS ). La medida incluyó concentraciones en distintos puntos de Mendoza y tuvo una de sus principales manifestaciones en el Hospital Pediátrico Humberto Notti.

La protesta reunió a profesionales, médicos y trabajadores sanitarios que reclamaron mejoras salariales y cuestionaron la situación laboral dentro del sistema público. Desde el gremio señalaron que muchos profesionales continúan con contratos precarizados y sin actualizaciones salariales desde octubre de 2025.

A través de sus redes sociales, AMProS difundió un mensaje en defensa de la salud pública . “Este martes la salud de Mendoza para. Entre todos defendamos la salud pública. Sin profesionales, no hay salud posible”, publicaron desde la organización sindical.

La concentración en el Hospital Humberto Notti también buscó visibilizar el respaldo al equipo sanitario que continúa trabajando en el principal hospital pediátrico de Mendoza. Según expresaron desde el gremio, el sistema infantil necesita profesionales cuidados y con condiciones laborales más estables.

La crítica al Gobierno y el reclamo gremial

Movilización AMProS

La secretaria general de AMProS, Claudia Iturbe, aseguró en sus redes sociales que “la salud pública está en terapia intensiva”. Además, denunció la existencia de profesionales “en negro”, trabajadores sin estabilidad y más de seis meses sin aumentos salariales.

En el mismo mensaje, la dirigente apuntó contra la falta de respuestas oficiales y cuestionó las políticas salariales del Gobierno provincial. “No hay diálogo, no hay respuestas, solo anuncios vacíos que no contemplan a quienes sostienen el sistema todos los días”, expresó.

Desde AMProS también criticaron los incrementos salariales otorgados a funcionarios mientras los trabajadores sanitarios continúan sin actualizaciones. “Mientras el ministro y sus funcionarios se aumentaron un 80%, a los profesionales de la salud nos dejaron en cero”, sostuvo Iturbe.