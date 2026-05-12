CUD: cómo tramitar el pase para viajar gratis en colectivo en Buenos Aires

Las personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad ( CUD ) pueden acceder al Pase Libre Multimodal (PLM) de la provincia de Buenos Aires , una credencial que permite viajar gratis en distintos servicios de transporte público dentro del territorio bonaerense. Además de la versión física, ahora también existe una credencial digital disponible en la app Mi Argentina.

El beneficio está destinado a personas con discapacidad que posean CUD vigente , pacientes trasplantados y personas en lista de espera para un trasplante que cuenten con credencial de INCUCAI o CUCAIBA. La credencial digital tiene la misma validez que la física y puede utilizarse en líneas de colectivo provinciales, trenes y servicios fluviales habilitados.

El CUD es el certificado que debe ser renovado anualmente. El proyecto de ley busca eliminar la renovación en determinados casos Foto: Archivo

El Pase Libre Multimodal puede utilizarse en líneas de colectivo de jurisdicción bonaerense, específicamente entre las líneas 200 y 499. También habilita el acceso gratuito a servicios ferroviarios de la Región Metropolitana de Buenos Aires y a recorridos de larga distancia dentro de la provincia.

Además, el beneficio incluye servicios de transporte fluvial del Delta del Paraná. La vigencia del PLM está atada a la duración del CUD o de la credencial de trasplante correspondiente, por lo que debe renovarse cuando esos documentos vencen.

Cómo hacer el trámite paso a paso

El trámite se inicia de manera online a través del Sistema de Solicitud de Pases vía web del Ministerio de Transporte bonaerense. Para realizarlo es necesario contar con DNI y CUD vigente, o bien con la credencial INCUCAI/CUCAIBA en caso de trasplantes.

Durante la solicitud, la persona debe elegir el municipio donde retirará la credencial física. Luego se completa el formulario online y se adjunta la documentación requerida. Una vez enviado, el sistema permite hacer seguimiento del estado del trámite para verificar si el pase está pendiente de impresión, listo para retirar o ya entregado.

Cómo ver el Pase Libre Multimodal digital en Mi Argentina

Quienes ya tengan el Pase Libre Multimodal físico pueden visualizar también la versión digital desde la aplicación Mi Argentina. Para eso deben descargar la app, crear una cuenta y validar la identidad.

Desde allí podrán exhibir la credencial digital al momento de viajar. Según informó la provincia de Buenos Aires, la versión digital tiene el mismo alcance legal que la física dentro de los servicios de transporte habilitados.