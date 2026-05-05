CUD 2026: requisitos para tramitarlo en mayo y cómo obtenerlo
Los requisitos para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en mayo, explicados paso a paso.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial que acredita la condición de discapacidad de una persona y permite acceder a distintos derechos y prestaciones en todo el país. Su tramitación es gratuita, voluntaria y se realiza de manera presencial con turno previo.
Con el turno y los documentos necesarios presentados, el certificado es emitido por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que analiza cada caso en particular y determina si corresponde su otorgamiento.
Qué requisitos se necesitan
Para iniciar el trámite del CUD, es necesario reunir documentación médica actualizada junto con el equipo de salud tratante. Entre lo principal se solicita:
- Certificados médicos
- Informes clínicos
- Estudios complementarios, como por ejemplo: informes, historial clínico, radiografías, audiometría o diferentes estudios dependiendo del diagnóstico.
- Planillas específicas según la patología
- CUD original (en el caso de ser renovación)
La documentación requerida puede variar según cada caso, por lo que se recomienda realizar una consulta previa para conocer con precisión qué presentar y dónde solicitar el turno. En el caso de menores de edad, además de la documentación médica del niño o niña y partida de nacimiento, se debe presentar fotocopia del DNI del padre, madre o tutor.
Cómo obtener el CUD paso a paso
El proceso para tramitar el certificado incluye algunas etapas clave:
- Reunir toda la documentación médica necesaria.
- Solicitar turno en la Junta Evaluadora correspondiente.
- Asistir a la evaluación en la fecha asignada.
- Esperar la resolución, que puede ser la emisión del certificado o su denegatoria.
Qué beneficios otorga
- Salud: cobertura total en tratamientos, medicamentos y rehabilitación vinculados a la discapacidad.
- Transporte: uso gratuito del transporte público terrestre.
- Asignaciones familiares: acceso a beneficios específicos, como asignación por hijo con discapacidad.
- Exenciones: posibilidad de acceder a beneficios impositivos, como exención de peajes o patentes.
- Estacionamiento: uso del símbolo internacional de acceso para estacionar en lugares permitidos.