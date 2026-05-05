CUD 2026: requisitos para tramitarlo en mayo y cómo obtenerlo

Los requisitos para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en mayo, explicados paso a paso.

El CUD permite acceder a derechos y prestaciones en todo el país. Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial que acredita la condición de discapacidad de una persona y permite acceder a distintos derechos y prestaciones en todo el país. Su tramitación es gratuita, voluntaria y se realiza de manera presencial con turno previo.

Con el turno y los documentos necesarios presentados, el certificado es emitido por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que analiza cada caso en particular y determina si corresponde su otorgamiento.

Qué requisitos se necesitan Para iniciar el trámite del CUD, es necesario reunir documentación médica actualizada junto con el equipo de salud tratante. Entre lo principal se solicita:

Certificados médicos

Informes clínicos

Estudios complementarios, como por ejemplo: informes, historial clínico, radiografías, audiometría o diferentes estudios dependiendo del diagnóstico.

Planillas específicas según la patología

CUD original (en el caso de ser renovación) La documentación requerida puede variar según cada caso, por lo que se recomienda realizar una consulta previa para conocer con precisión qué presentar y dónde solicitar el turno. En el caso de menores de edad, además de la documentación médica del niño o niña y partida de nacimiento, se debe presentar fotocopia del DNI del padre, madre o tutor.

CUD El CUD cuenta con versión digital a través de la app Mi Argentina. Foto: Archivo