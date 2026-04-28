CUD: todos los derechos que garantiza el Certificado Único de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad ( CUD ) es un documento público válido en todo el país que permite acceder a distintos derechos y prestaciones contempladas en la legislación vigente. Su tramitación es voluntaria y gratuita, y representa una herramienta clave para garantizar inclusión y acceso a servicios esenciales.

Este documento está destinado a personas que presentan distintas condiciones de salud, como discapacidad motora, mental o intelectual, visual, auditiva o visceral, incluyendo afecciones cardíacas, renales, respiratorias o digestivas, entre otras situaciones específicas que requieren evaluación .

La emisión del CUD está a cargo de una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que analiza cada caso y determina si corresponde otorgarlo. Este proceso se realiza en base a la documentación médica presentada. Para iniciar el trámite, es necesario:

Reunir certificados médicos, estudios e informes con el equipo de salud

Solicitar un turno para la evaluación

Asistir a la Junta Evaluadora el día asignado

Una vez realizada la evaluación, el certificado puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años con el DNI original, en la fecha indicada.

El CUD no solo certifica una condición de salud, sino que también habilita el acceso a políticas públicas fundamentales. Por eso, contar con este documento puede marcar una diferencia importante en la calidad de vida de quienes lo necesitan.