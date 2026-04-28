CUD: todos los derechos que garantiza el Certificado Único de Discapacidad
El CUD es un documento esencial que ampara diversos derechos para personas con discapacidad. Te contamos qué beneficios otorga y cómo obtenerlo.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público válido en todo el país que permite acceder a distintos derechos y prestaciones contempladas en la legislación vigente. Su tramitación es voluntaria y gratuita, y representa una herramienta clave para garantizar inclusión y acceso a servicios esenciales.
Este documento está destinado a personas que presentan distintas condiciones de salud, como discapacidad motora, mental o intelectual, visual, auditiva o visceral, incluyendo afecciones cardíacas, renales, respiratorias o digestivas, entre otras situaciones específicas que requieren evaluación.
¿Qué derechos garantiza el CUD?
- Salud: cobertura del 100 por ciento en prestaciones de rehabilitación, medicamentos, tratamientos y equipamiento necesario
- Transporte: acceso gratuito al transporte público terrestre
- Asignaciones familiares: incluye ayuda escolar anual, asignación por hijo con discapacidad y por cónyuge con discapacidad
- Beneficios impositivos: posibilidad de acceder a exenciones en peajes, impuestos y patentes (según cada jurisdicción)
- Símbolo Internacional de Acceso: permite estacionar en lugares habilitados, independientemente del vehículo
Qué es el CUD y cómo se obtiene
La emisión del CUD está a cargo de una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que analiza cada caso y determina si corresponde otorgarlo. Este proceso se realiza en base a la documentación médica presentada. Para iniciar el trámite, es necesario:
- Reunir certificados médicos, estudios e informes con el equipo de salud
- Solicitar un turno para la evaluación
- Asistir a la Junta Evaluadora el día asignado
Una vez realizada la evaluación, el certificado puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años con el DNI original, en la fecha indicada.
El CUD no solo certifica una condición de salud, sino que también habilita el acceso a políticas públicas fundamentales. Por eso, contar con este documento puede marcar una diferencia importante en la calidad de vida de quienes lo necesitan.