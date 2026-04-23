Cómo sacar el CUD en Argentina y qué beneficios tiene

El CUD acredita la discapacidad en Argentina y permite acceder a beneficios; conocé cómo tramitarlo y qué requisitos se necesitan.

El CUD es un documento con validez nacional que permite a las personas con discapacidad acceder a las prestaciones de las leyes 22.431 y 24.901. Este certificado garantiza cobertura médica total, beneficios en transporte público, asignaciones familiares y exención de impuestos en toda Argentina.

Un derecho fundamental para la inclusión En Argentina, el Certificado Único de Discapacidad es la herramienta clave para asegurar una cobertura integral de salud. Al obtenerlo, las obras sociales y prepagas deben cubrir el 100% de los tratamientos médicos, insumos y rehabilitaciones necesarios. Además de la salud, este documento facilita la movilidad y el acceso a derechos sociales básicos, mejorando el comportamiento de inclusión en la comunidad.

Requisitos y primer paso: la documentación El éxito del trámite depende de una correcta preparación. El interesado debe contar, principalmente, con el Certificado Médico Original. Este debe estar actualizado (con menos de seis meses desde su emisión), detallar el diagnóstico completo y contar con la firma y sello del especialista tratante.

A este documento se le deben sumar los estudios complementarios que respalden la condición, el DNI con domicilio actualizado y la planilla de solicitud completada. Tener la carpeta médica ordenada agiliza notablemente los tiempos de respuesta de las juntas evaluadoras.

Solicitud de turno y evaluación presencial Aunque la evaluación es un acto presencial, la consulta inicial se realiza de forma digital. A través de la sección de CUD en la web oficial del Gobierno Nacional, un asistente virtual realiza una serie de preguntas para determinar la documentación específica según cada caso de discapacidad.