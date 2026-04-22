Cambia la renovación del CUD: los cambios que anunció la Secretaría de Discapacidad en 2026

El sistema de certificación de discapacidad en Argentina atraviesa una etapa de transición profunda. Con la disolución de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) y la creación de la Secretaría de Discapacidad (Senadis), se han implementado cambios normativos que afectan directamente a miles de beneficiarios con CUD en este 2026.

La principal medida adoptada para evitar el colapso de las juntas evaluadoras es la extensión de los plazos de vencimiento. Si tu Certificado Único de Discapacidad ( CUD ) vencía originalmente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, la vigencia se extendió automáticamente hasta la misma fecha de 2026.

Esta prórroga rige tanto para el formato papel como para el digital. Sin embargo, hay una excepción importante: no contempla a quienes tenían certificados vencidos en 2022, 2023 o 2024. En esos casos, los titulares deben regularizar su situación de inmediato para no perder la cobertura médica ni el acceso al transporte gratuito.

Los certificados que vencían en 2025 ahora tienen validez legal hasta la misma fecha de 2026 de manera automática. Foto: Archivo

El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo

El nuevo proceso ante la Senadis

Para quienes sí deben enfrentar la renovación este año, la nueva secretaría ha estipulado un proceso basado en la evaluación de una Junta Evaluadora interdisciplinaria. Los puntos clave a tener en cuenta son:

Vigencia de estudios: los informes médicos y estudios complementarios deben tener una antigüedad no mayor a 12 meses.

Planillas por patología: se deben completar formularios específicos según el tipo de discapacidad (motora, visual, intelectual, etc.), firmados por especialistas.

Documentación: es obligatorio presentar DNI original y copia en todas las instancias.

¿Por qué es vital mantener el CUD al día?

Mantener el documento actualizado es la única garantía para acceder a los derechos previstos por las leyes nacionales. Entre los beneficios más críticos se encuentran la cobertura del 100% en tratamientos y rehabilitación, el transporte gratuito de corta, media y larga distancia, y las exenciones en tasas municipales.