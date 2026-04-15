CUD: quiénes deben renovarlo en abril para no perder beneficios

Ante el vencimiento de las prórrogas anteriores, explicamos quiénes deben realizar el trámite del CUD en abril para evitar la pérdida de beneficios.

La renovación del CUD es clave para mantener la gratuidad en el transporte público y la cobertura total de tratamientos médicos.

A raíz de las últimas normativas de la Andis, existe confusión sobre la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Repasamos quiénes deben realizar el trámite este mes y quiénes cuentan con prórroga automática.

Con la implementación de la Resolución 2520/2024, el calendario de vencimientos del CUD se modificó para evitar el colapso de las juntas evaluadoras. Sin embargo, no todos los beneficiarios están exentos de pasar por el proceso de renovación en este mes de abril.

Quiénes no deben renovar el CUD en abril Gracias a la última prórroga oficial, hay un grupo importante de personas que no necesitan realizar ningún trámite, ya que su certificado sigue vigente de forma automática:

Vencimientos originales de 2025: todos aquellos certificados cuya fecha de vencimiento original (la que figura en el papel) sea entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, tienen una prórroga de un año. Por lo tanto, se mantienen vigentes durante todo abril y el resto del 2026. Quiénes si están obligados a renovar este mes Deben iniciar el trámite de actualización en abril aquellas personas que se encuentren en las siguientes situaciones:

Certificados ya prorrogados: titulares cuyos CUD vencían originalmente en 2022, 2023 o 2024 y que ya utilizaron las prórrogas anteriores. Para estos casos, la normativa actual establece que ya no hay nuevas extensiones y deben presentarse ante la junta.

vencían originalmente en 2022, 2023 o 2024 y que ya utilizaron las prórrogas anteriores. Para estos casos, la normativa actual establece que ya no hay nuevas extensiones y deben presentarse ante la junta. Cambios en el cuadro de salud: si hubo una modificación significativa en el diagnóstico que requiera actualizar la orientación prestacional, independientemente de la fecha de vencimiento.

Extravío o deterioro: en caso de que el documento físico sea ilegible o se haya perdido (aunque se puede utilizar la versión digital de Mi Argentina, muchas entidades exigen la renovación física). El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo El trámite debe iniciarse ante las juntas evaluadoras locales con un certificado médico que no supere los seis meses de antigüedad. Foto: Archivo