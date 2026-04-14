CUD: la lista completa de beneficios y asignaciones que podés tramitar en Anses en abril

CUD: la lista de beneficios en Anses que activan cobros de hasta $445.003 en abril. Desde la AUH diferencial hasta los nuevos montos de las pensiones y el bono.

El CUD permite gestionar ante Anses asignaciones familiares, pensiones y la cobertura total de salud por ley. Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es la llave para acceder a un sistema de protección integral que, ante la Anses, se traduce en beneficios económicos y exenciones clave. En un contexto de actualizaciones mensuales por inflación, este documento permite que las familias perciban montos superiores a las asignaciones comunes.

Asignaciones con montos diferenciales Las personas que posean CUD puede acceder a diferentes beneficios de Anses como asignaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad: Con el aumento del 2,9% aplicado este mes, el monto total asciende a $445.003. Tras el descuento del 20% que Anses retiene para la presentación de la libreta, el cobro directo de bolsillo queda en $356.002.

Asignación Familiar (SUAF) por discapacidad: Para trabajadores en blanco, el monto base se ubica en $222.511, aunque este valor depende del rango de ingresos del grupo familiar.

Ayuda Escolar Anual: Se paga $85.000 para acompañar el ciclo lectivo de personas con discapacidad, sin tope de edad. Pensiones No Contributivas de Anses El CUD es el requisito fundamental para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez. En abril de 2026, el haber base se fijó en $266.223. Sin embargo, gracias a la vigencia del bono extraordinario, estos beneficiarios terminan percibiendo un total de $336.223.

CUD El CUD garantiza cobertura médica total y el cobro de asignaciones especiales que se ajustan mensualmente por inflación. Foto: Archivo Otros beneficios del CUD Más allá de las asignaciones económicas, el CUD funciona como una garantía de derechos fundamentales que alivian directamente el presupuesto familiar. En el ámbito de la salud, las obras sociales y prepagas están obligadas por ley a brindar una cobertura del 100% en todos los tratamientos, medicamentos, prótesis y rehabilitaciones que la persona requiera según su discapacidad.