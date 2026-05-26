CUD 2026: los requisitos clave para renovarlo antes de que venza la prórroga oficial
Renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es crucial para no perder derechos. Te contamos los pasos y la documentación necesaria.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento fundamental que garantiza el acceso a derechos integrales y prestaciones básicas estatales. Ante la proximidad del vencimiento de las prórrogas dispuestas oficialmente, resulta indispensable conocer los requisitos vigentes y los pasos a seguir para iniciar el trámite de renovación de manera anticipada.
Cabe recordar que la Agencia Nacional de Discapacidad había habilitado, mediante la Resolución 2520/2024, una extensión excepcional de la vigencia para aquellos certificados en papel o formato digital que vencían originalmente entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025. Con esa medida, la validez se estiró automáticamente hasta la misma fecha de 2026.
Sin embargo, al estar cada vez más cerca de ingresar a la segunda mitad del año, los plazos de gracia comienzan a agotarse. Para evitar la interrupción de las coberturas, los beneficiarios deben reunir la documentación solicitada y solicitar una nueva evaluación presencial o virtual.
Cuáles son los requisitos para renovar el CUD
Para volver a tramitar el documento ante las autoridades sanitarias, es obligatorio presentar la siguiente documentación:
- Certificado médico actualizado: Debe contar con una antigüedad no mayor a seis meses, especificar el diagnóstico completo y detallar el estado de salud actual del paciente.
- Estudios complementarios: Informes médicos, análisis y estudios recientes que respalden el diagnóstico emitido.
- Documentación personal: Original y copia del DNI del titular (y del tutor legal en caso de corresponder).
- Cobertura social: Copia del carnet de la obra social o prepaga, junto con el último recibo de sueldo en caso de que el titular se encuentre trabajando.
Una vez reunidos todos estos papeles, se debe solicitar un turno con la Junta Evaluadora correspondiente a través de los canales de autogestión de la web oficial del Gobierno o mediante las líneas de WhatsApp habilitadas por cada jurisdicción.
Qué derechos y beneficios brinda el documento
Contar con el CUD activo permite acceder a una serie de herramientas de inclusión amparadas por la ley nacional:
- Cobertura total de salud: Acceso al 100% de las prestaciones médicas, tratamientos de rehabilitación, apoyos educativos, insumos y prótesis requeridas.
- Transporte gratuito: Viajes sin costo en el transporte público terrestre de corta, mediana y larga distancia en todo el territorio nacional (trenes, subtes y colectivos de larga distancia).
- Libre tránsito: Obtención del Símbolo Internacional de Acceso para el libre estacionamiento y circulación vehicular.
- Asignaciones especiales: Acceso prioritario a las asignaciones familiares de ANSES para personas con discapacidad.
- Exenciones impositivas: Beneficios arancelarios para la compra de automotores y la eximición del pago de tasas municipales según el municipio de residencia.