CUD 2026: los requisitos clave para renovarlo antes de que venza la prórroga oficial

Renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es crucial para no perder derechos. Te contamos los pasos y la documentación necesaria.

El CUD garantiza la cobertura al 100% en tratamientos de salud y el acceso gratuito al transporte público nacional. Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento fundamental que garantiza el acceso a derechos integrales y prestaciones básicas estatales. Ante la proximidad del vencimiento de las prórrogas dispuestas oficialmente, resulta indispensable conocer los requisitos vigentes y los pasos a seguir para iniciar el trámite de renovación de manera anticipada.

Cabe recordar que la Agencia Nacional de Discapacidad había habilitado, mediante la Resolución 2520/2024, una extensión excepcional de la vigencia para aquellos certificados en papel o formato digital que vencían originalmente entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025. Con esa medida, la validez se estiró automáticamente hasta la misma fecha de 2026.

Sin embargo, al estar cada vez más cerca de ingresar a la segunda mitad del año, los plazos de gracia comienzan a agotarse. Para evitar la interrupción de las coberturas, los beneficiarios deben reunir la documentación solicitada y solicitar una nueva evaluación presencial o virtual.

El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo Los beneficiarios deben revisar la fecha de vencimiento de su carnet para iniciar la renovación a tiempo. Foto: Archivo

Cuáles son los requisitos para renovar el CUD Para volver a tramitar el documento ante las autoridades sanitarias, es obligatorio presentar la siguiente documentación: