ARCA cambió las fechas: cuándo vence ahora Ganancias y Bienes Personales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) oficializó una prórroga para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del saldo correspondiente a los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular del período fiscal 2025.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución General 5851/2026 y responde a pedidos realizados por entidades de profesionales en ciencias económicas, que solicitaron más tiempo para completar correctamente las presentaciones fiscales.

Según informó ARCA , las nuevas fechas excepcionales para cumplir con estas obligaciones fiscales son las siguientes:

La resolución aclara que estos plazos reemplazan de manera excepcional a los vencimientos previstos anteriormente para el período fiscal 2025.

Las nuevas fechas de vencimiento fueron oficializadas mediante la Resolución General 5851/2026. Foto: Prensa ARCA

A quiénes alcanza la prórroga de ARCA

La extensión de los plazos alcanza a distintos grupos de contribuyentes. Entre ellos se encuentran:

Personas humanas y sucesiones indivisas alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias, tanto dentro del régimen general como adheridas al Régimen Simplificado de Declaración Jurada.

Sujetos alcanzados por el Impuesto sobre los Bienes Personales.

Contribuyentes comprendidos dentro del Impuesto Cedular establecido en la Ley del Impuesto a las Ganancias.

Personas que perciben determinadas rentas y deben presentar declaraciones juradas informativas vinculadas a bienes registrados al 31 de diciembre.

Desde el organismo señalaron que la extensión de los plazos busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y otorgar más tiempo para la correcta presentación de la documentación correspondiente al período fiscal 2025.