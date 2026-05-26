La decisión de ARCA que cambia los juicios por ganancias y beneficia a miles de jubilados

Durante años, miles de jubilados llevaron adelante reclamos judiciales por los descuentos de Ganancias aplicados sobre sus haberes. Muchos ganaban en tribunales, pero después aparecía otra apelación y el proceso volvía a demorarse. Ahora, esa historia podría empezar a cambiar: ARCA decidió dejar de insistir en una parte clave de esos litigios.

La medida marca un giro fuerte en la postura que el organismo venía sosteniendo desde hace tiempo. A través de una instrucción interna, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero confirmó que ya no apelará fallos favorables a jubilados en causas relacionadas con el impuesto a las Ganancias sobre jubilaciones y pensiones. La decisión aparece después de años de derrotas judiciales consecutivas frente al criterio fijado por la Corte Suprema.

Hasta ahora, incluso cuando un jubilado obtenía una sentencia favorable, el expediente podía seguir escalando durante años por nuevas apelaciones impulsadas por el Estado. Con este cambio, muchos procesos podrían resolverse más rápido y evitar nuevas instancias ante la Corte Suprema.

La nueva directiva también alcanza causas que ya estaban apeladas y todavía seguían abiertas. Según explicó ARCA, la intención es evitar mayores costos judiciales para el Estado frente a una jurisprudencia que viene siendo prácticamente uniforme desde hace varios años.

El antecedente más importante detrás de esta decisión es el fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, firmado por la Corte Suprema en 2019. En ese caso, el máximo tribunal declaró inconstitucional el cobro de Ganancias sobre la jubilación de una mujer de 79 años con problemas de salud. Los jueces sostuvieron que debía existir un tratamiento diferencial para adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Desde entonces, distintos tribunales empezaron a replicar ese criterio en expedientes similares. La Corte incluso volvió a rechazar apelaciones del organismo recaudador en causas posteriores, algo que terminó debilitando la estrategia judicial que sostenía el Estado.

El impacto que puede tener la medida

Aunque la decisión no elimina automáticamente el impuesto para todos los jubilados, sí modifica el escenario para quienes iniciaron demandas o mantienen reclamos activos. En muchos casos, el nuevo criterio podría acelerar definiciones judiciales e incluso facilitar devoluciones por descuentos considerados indebidos.

Especialistas tributarios remarcan que la discusión de fondo sigue abierta porque todavía no existe una ley específica que establezca un régimen diferencial para jubilados, tal como reclamó la Corte Suprema en sus fallos. Mientras tanto, continúan vigentes deducciones especiales que dejan afuera del tributo a gran parte de los haberes previsionales más bajos.

Por qué ARCA decidió cambiar de postura

Dentro del organismo entendieron que seguir apelando expedientes prácticamente idénticos ya no tenía demasiadas chances de éxito. La acumulación de fallos adversos y los costos asociados a esos procesos terminaron inclinando la balanza hacia un cambio de estrategia.

De todos modos, ARCA aclaró que todavía podrá continuar litigios en situaciones puntuales, por ejemplo, cuando existan cuestiones procesales específicas o discusiones sobre honorarios y costas judiciales.

Mientras tanto, entre jubilados y abogados previsionales, la novedad empezó a generar expectativa. Muchos consideran que la medida puede destrabar causas demoradas desde hace años y reducir tiempos de espera en expedientes que, hasta ahora, parecían no terminar nunca.