La fortuna que ARCA le retendrá al mendocino que ganó el Quini 6

Un apostador mendocino acertó los seis números de la Revancha del Quini 6 y ganó $3.310.683.208,20 en el sorteo realizado este domingo 24 de mayo. La jugada fue realizada en una agencia de quiniela de San Martín y convirtió al ganador en uno de los grandes beneficiados de la noche. Sin embargo, no podrá quedarse con toda la cifra anunciada: ARCA aplicará una fuerte retención antes de que el premio llegue a su bolsillo.

La combinación que cambió su suerte fue 08, 12, 15, 18, 21 y 36, correspondiente al sorteo N° 3.376. El pozo no quedó solo en Mendoza, ya que otro apostador de Santo Tomé, Santa Fe, acertó las mismas seis cifras y obtuvo un premio idéntico.

En cambio, los premios principales del Tradicional Primer Sorteo y de La Segunda quedaron vacantes para el próximo sorteo. La modalidad Siempre Sale también dejó ganadores: fueron 13 apostadores con cinco aciertos, que se llevaron $32.625.198,69 cada uno tras coincidir con cinco de los números 00, 07, 21, 25, 29 y 35.

La pregunta que aparece cada vez que alguien gana una cifra de este tamaño es cuánto dinero retiene ARCA. Para este tipo de premios se aplica la Ley 20.630, que alcanza a loterías, rifas, sorteos y concursos de apuestas realizados en el país por entidades oficiales o privadas autorizadas .

El ganador acertó los seis números de la Revancha, pero ARCA descontará casi $924 millones antes del cobro final.

En la práctica, ARCA no descuenta el 31% sobre todo el premio, sino el 31% sobre el 90% del monto ganado. Esa fórmula da una retención efectiva del 27,9% sobre la cifra anunciada por el Quini 6.

Con ese cálculo, del premio de $3.310.683.208,20, ARCA retendrá $923.680.615,09. Así, el ganador mendocino quedaría con $2.387.002.593,11, una suma enorme, aunque bastante más baja que el pozo informado inicialmente.

La agencia que vendió el ticket ganador también recibirá un premio estímulo previsto por el reglamento del juego. Ese beneficio corre por un carril distinto al impuesto que retiene ARCA, pero vuelve a mostrar cómo se reparte una parte de los grandes pozos cuando aparece un ganador millonario.