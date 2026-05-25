Música, baile y tortas fritas: así fue el tradicional Toque de Diana por el 25 de Mayo

Como es habitual cada año, comenzaron los festejos patrios por el 25 de Mayo . En conmemoración por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, el gobernador Alfredo Cornejo encabeza el tradicional Toque de Diana de Gloria en la residencia oficial.

En una mañana soleada, funcionarios provinciales, intendentes, legisladores y vecinos comparten la celebración. El acto es tradicional en la provincia y abre el calendario de festejos que se extienden por todas las comunas y los distritos.

El acto tuvo lugar en la residencia oficial del gobernador ubicada en La Puntilla, en el departamento de Luján de Cuyo. Vecinos se acercaron para presenciar a la banda de la Policía de Mendoza interpretar el Himno nacional argentino y la Marcha de San Lorenzo.

Los músicos también interpretaron cuecas mendocinas, con un grupo de bailarines presente y luego fue el turno de un cancionero del rock nacional con temas de Los Enanitos Verdes.

25 De Mayo En La Casa Del Gobernador

Algunos de los que dijeron presente son Natalio Mema, ministro de Gobierno; Mercedes Rus, ministra de Seguridad; Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Rodolfo Montero, ministro de Salud; Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción; Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, Marcos Calvente, intendente de Guaymallén, Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz; Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados; entre otros.

toque diana casa oficial alfredo cornejo (10) Alf Ponce Mercado / MDZ

Además del Toque de Diana, el festejo patrio toma color con la participación de la Banda de Música de la Policía de Mendoza, bailes tradicionales y el típico desayuno con tortas fritas y chocolate.

Previamente, Cornejo recurrió a sus redes sociales para conmemorar la destacada fecha. "El 25 de Mayo de 1810 marca un momento fundacional de nuestra historia. Una decisión colectiva que dio inicio al camino hacia la libertad y la construcción de nuestras instituciones", señaló en su cuenta de X.

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"Una fecha que no quedó en los libros. Sigue vigente por el valor y la determinación de quienes asumieron la responsabilidad de cambiar el rumbo y sentar las bases de nuestra Nación", agregó.

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Y concluyó: "Cada 25 de Mayo conmemoramos la Revolución de Mayo, el punto de partida de la Argentina que seguimos construyendo todos los días".