Recetas de 25 de Mayo: cómo hacer un pastel de papas criollo casero
Te enseñamos a preparar un delicioso pastel de papas criollo casero, un clásico de las recetas argentinas perfectas para este 25 de Mayo
El pastel de papas tradicional es una de las recetas más queridas de la gastronomía argentina, este 25 de Mayo es perfecta para disfrutar en familia. Su combinación de puré de papas cremoso y un relleno de carne sabroso lo convierte en un plato casero, rendidor y lleno de sabor, ideal para cualquier época del año.
Dentro de la cocina criolla, este clásico ocupa un lugar especial por su sencillez y por los recuerdos que evoca alrededor de la mesa. Preparar un pastel de papas fácil, utilizando pocos ingredientes y siguiendo un procedimiento práctico que garantiza un resultado delicioso.
FICHA
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 500 g de carne picada
- 1 cebolla grande
- 50 g de manteca
- 100 ml de leche
- 100 g de queso rallado
- Sal a gusto
- Pimenta a gusto
- Herví las papas hasta que estén tiernas. Hacelas puré y mezclalas con la manteca, la leche, la sal y la pimienta.
- Rehogá la cebolla picada y agregá la carne picada. Cociná hasta que la carne esté dorada y condimentá a gusto.
- Colocá la carne en una fuente para horno y cubrila con el puré de papas. Espolvoreá con el queso rallado.
- Horneá a 200 °C durante 20 minutos, o hasta que la superficie esté dorada.
- Retirá del horno, dejá reposar unos minutos y serví bien caliente.