Papas andinas y quinua: las fotos de un momento de aporte especial a la cultura gastronómica ancestral

La biodiversidad agrícola presenta desafíos primordiales a nivel mundial, asegura Carlos Marfil en el prefacio de la obra que acaba de ver la luz en el sello EDIUNC. " Papas andinas y quinua : Origen, actualidad y recetas de los cultivos ancestrales sudamericanos", ya es una realidad, y su presentación tuvo lugar en la sala Elina Alba, de la Subsecretaría de Cultura.

En el caso de Mendoza, donde además la concentración productiva y económica deja relegados a pequeños productores y economías regionales, la apuesta por la agrobiodiversidad va tomando fuerza y fue uno de los motores de la creación de esta publicación.

"El libro que presentamos es hijo de esa comunión de productores, investigadores y cocineros. Los capítulos abordan –desde distintos aspectos– el cultivo y la comercialización de papas andinas y quinua como motores de innovación y sostenibilidad agrícola. Se incluyen recetas para preparar platos elaborados con estos alimentos ancestrales, a cargo de destacados chefs. Una lectura que alcanza a diversos sectores interesados, pero que también va a encontrar eco en un público general", nos cuenta María Sance, una de las investigadoras presentes en la presentación.

"En una Mendoza marcada por el clima árido y la concentración productiva, las papas andinas y la quinua emergen como una oportunidad estratégica para diversificar la matriz productiva y revalorizar la identidad alimentaria de la región andina", sigue María.

Las papas y la quinua: ¡súper alimentos!

maria sance libro papas andinas y quinua (9) La portada del libro. Alf Ponce Mercado / MDZ

"Las papas nativas andinas (Solanum tuberosum Grupo andigenum) son un conjunto de variedades cultivadas y conservadas por los pueblos andinos durante milenios desde el Noroeste Argentino hasta Venezuela, con su centro de origen y diversidad en el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, situado en el límite de Bolivia y Perú. La quinua (Chenopodium quinoa), por su parte, es autóctona de Sudamérica, con amplia distribución a lo largo de la cordillera de los Andes, desde el norte de Colombia hasta la región central de Chile y Argentina. Es un superalimento, energético y regulador, contiene los nueve aminoácidos esenciales", explicó Carlos Marfil, quien realizó la coordinación general para que esta publicación vea la luz.

El libro surge como resultado del I Encuentro de Cultivos Andinos Mendoza 2023, organizado por INTA y Casa Vigil, donde científicos, tecnólogos, productores, cocineros y guardianes de semillas compartieron experiencias y saberes en torno a estos cultivos ancestrales.

La obra reúne aportes técnicos, históricos y culturales, junto con recetas elaboradas por chefs nacionales e internacionales, destacando el enorme potencial nutricional, gastronómico y productivo de las papas andinas y la quinua. El libro constituye una invitación a recuperar cultivos subutilizados, fortalecer a los pequeños productores y promover un modelo de desarrollo sustentable basado en la agrobiodiversidad y la innovación regional.

MDZ estuvo en la presentación: a continuación te mostramos la galería de los que estuvieron presente

maria sance libro papas andinas y quinua (6) Eugenia Galat junto a Marita Vargas. Alf Ponce Mercado / MDZ

maria sance libro papas andinas y quinua (8) Carlos Marfil, Ramón Balmaceda, Bernardo Zunino, Jaqueline Maimone y María Sance. Alf Ponce Mercado / MDZ

maria sance libro papas andinas y quinua (1) Cecilia y Julio en el espacio Elina Alba. Alf Ponce Mercado / MDZ

maria sance libro papas andinas y quinua (2) Fernando Gimenez, Silvia Bachiocchi y Jairo Hom. Alf Ponce Mercado / MDZ

maria sance libro papas andinas y quinua (3) Pablo Correa Llano con Roxana Foschin. Alf Ponce Mercado / MDZ

maria sance libro papas andinas y quinua (4) Jaquelina Maimone junto a Carlos Marfin, coordinador de la publicación. Alf Ponce Mercado / MDZ

maria sance libro papas andinas y quinua (5) María Sance presentadora del evento, junto a su esposo Alejandro Vigil. Alf Ponce Mercado / MDZ

maria sance libro papas andinas y quinua (12) María Fernanda Aguilar, Jofi Velazquez y Mirta Giorgi. Alf Ponce Mercado / MDZ

maria sance libro papas andinas y quinoa (7) Los hermanos Stella Maris y Jairo Hom. Alf Ponce Mercado / MDZ

maria sance libro papas andinas y quinua (10) Ramón Alejandro Balmaceda, María Sance y Carlos Marfil. Alf Ponce Mercado / MDZ

maria sance libro papas andinas y quinua (17) Jaqueline Maimone de Librería Antu junto a Ramón Alejandro Balmaceda. Alf Ponce Mercado / MDZ

maria sance libro papas andinas y quinua (13) Milca Galat, Simón Guevara, Eugenia Galat y Gaspar Guevara. Alf Ponce Mercado / MDZ

maria sance libro papas andinas y quinua (14) Iris Peralta, Federico Soria y Ana Peralta. Alf Ponce Mercado / MDZ

maria sance libro papas andinas y quinua (11) María Sance con Carlos Marfil. Alf Ponce Mercado / MDZ

maria sance libro papas andinas y quinoa (15) Ricardo Piccolo con Claudio Galmarini, director de INTA Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ