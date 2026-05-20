Papas andinas y quinua: las fotos de un momento de aporte especial a la cultura gastronómica ancestral
Las papas andinas y la quinua son protagonistas de una nueva publicación de EDIUNC y MDZ estuvo en la presentación. En la nota, la data y las fotos.
La biodiversidad agrícola presenta desafíos primordiales a nivel mundial, asegura Carlos Marfil en el prefacio de la obra que acaba de ver la luz en el sello EDIUNC. "Papas andinas y quinua: Origen, actualidad y recetas de los cultivos ancestrales sudamericanos", ya es una realidad, y su presentación tuvo lugar en la sala Elina Alba, de la Subsecretaría de Cultura.
En el caso de Mendoza, donde además la concentración productiva y económica deja relegados a pequeños productores y economías regionales, la apuesta por la agrobiodiversidad va tomando fuerza y fue uno de los motores de la creación de esta publicación.
"El libro que presentamos es hijo de esa comunión de productores, investigadores y cocineros. Los capítulos abordan –desde distintos aspectos– el cultivo y la comercialización de papas andinas y quinua como motores de innovación y sostenibilidad agrícola. Se incluyen recetas para preparar platos elaborados con estos alimentos ancestrales, a cargo de destacados chefs. Una lectura que alcanza a diversos sectores interesados, pero que también va a encontrar eco en un público general", nos cuenta María Sance, una de las investigadoras presentes en la presentación.
"En una Mendoza marcada por el clima árido y la concentración productiva, las papas andinas y la quinua emergen como una oportunidad estratégica para diversificar la matriz productiva y revalorizar la identidad alimentaria de la región andina", sigue María.
Las papas y la quinua: ¡súper alimentos!
"Las papas nativas andinas (Solanum tuberosum Grupo andigenum) son un conjunto de variedades cultivadas y conservadas por los pueblos andinos durante milenios desde el Noroeste Argentino hasta Venezuela, con su centro de origen y diversidad en el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, situado en el límite de Bolivia y Perú. La quinua (Chenopodium quinoa), por su parte, es autóctona de Sudamérica, con amplia distribución a lo largo de la cordillera de los Andes, desde el norte de Colombia hasta la región central de Chile y Argentina. Es un superalimento, energético y regulador, contiene los nueve aminoácidos esenciales", explicó Carlos Marfil, quien realizó la coordinación general para que esta publicación vea la luz.
El libro surge como resultado del I Encuentro de Cultivos Andinos Mendoza 2023, organizado por INTA y Casa Vigil, donde científicos, tecnólogos, productores, cocineros y guardianes de semillas compartieron experiencias y saberes en torno a estos cultivos ancestrales.
La obra reúne aportes técnicos, históricos y culturales, junto con recetas elaboradas por chefs nacionales e internacionales, destacando el enorme potencial nutricional, gastronómico y productivo de las papas andinas y la quinua. El libro constituye una invitación a recuperar cultivos subutilizados, fortalecer a los pequeños productores y promover un modelo de desarrollo sustentable basado en la agrobiodiversidad y la innovación regional.