Piden a Coti Romero como candidata a Miss Universo: mirá por qué

El pedido para que Coti Romero sea candidata a Miss Universo 2027 se viraliza tras un impactante look que compartió en redes. Mirá el video en la nota.

En las últimas horas, comenzó a viralizarse un pedido que tomó fuerza, y es que muchos de sus seguidores empezaron a pedir a Coti Romero como posible candidata para representar a la Argentina en el Miss Universo 2027, un clamor popular que se originó a raíz de un reciente look que la ex participante de Gran Hermano compartió en sus redes.

Según los comentarios, el look en cuestión recordaba al estilismo de una auténtica reina de belleza internacional. La publicación encendió la chispa en sus seguidores que no tardaron en llenar los comentarios con frases como "Coti para Miss Universo".

Aunque parezca una ocurrencia improvisada, el pedido tiene fundamentos sólidos en la trayectoria de Coti, que antes de convertirse en una de las figuras más populares de la televisión argentina, tuvo un destacado recorrido en el mundo de los certámenes de belleza, participando en nada menos que ocho concursos de misses representando a la Argentina y consagrándose ganadora en cada uno de ellos. Por eso, muchos seguidores consideran que tiene todo para dar el salto al Miss Universo Argentina y convertirse en una de las candidatas más mediáticas de los últimos años, con el plus de que su popularidad.

El look que desató la polémica fue la excusa perfecta para que sus fans recordaran que, más allá de los realities y las polémicas del día a día, Coti Romero tiene un ADN de reina de belleza que la acompaña desde sus inicios.