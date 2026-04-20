Conocé a la nueva Miss Universo Mendoza: quién es Azul Seoane y cómo fue su coronación

Mendoza ya tiene a su nueva representante rumbo al certamen nacional de Miss Universo . En una gala marcada por la elegancia, el despliegue artístico y una producción de alto nivel, Azul Seoane fue coronada como Miss Universo Mendoza 2026 y llevará la banda provincial a la próxima instancia nacional.

El evento se realizó el 12 de abril en el Le Parc y reunió a 12 candidatas de distintos puntos de la provincia, que compitieron en una noche donde no solo se evaluó la imagen, sino también la presencia escénica, el carisma y la preparación integral de cada participante.

La nueva edición del certamen estuvo dirigida por Lucas Arias , productor especializado en concursos de belleza, acompañado por un equipo de profesionales nacionales e internacionales. La puesta en escena combinó música en vivo, intervenciones artísticas y performances protagonizadas por las propias candidatas, en un formato dinámico que buscó destacar la identidad del certamen mendocino.

Con una producción sólida y una narrativa visual cuidada, el evento volvió a mostrar un estándar que crece año tras año y que consolida a Mendoza dentro del circuito nacional.

coronación miss universo argentina foto de Foto danicano.ph Delfina Sosa y Lucas Arias coronando a la nueva Miss Universo Mendoza. Foto @danicano.ph

Quién es Azul Seoane, la nueva Miss Universo Mendoza

Oriunda de Godoy Cruz, Azul Seoane tiene 21 años y es estudiante de cuarto año de la carrera de Arquitectura. Su coronación fue el momento más esperado de la noche y estuvo a cargo de la soberana saliente, Delfina Sosa, junto a la dirección del certamen.

Desde ahora, Azul se prepara para representar a la provincia en la final nacional de Miss Universo Argentina, que se realizará el próximo 25 de mayo en Buenos Aires.

azul miss universo mendoza foto de Foto danicano.ph Azul representará a Mendoza en la instancia nacional que se realizará el 25 de mayo en Buenos Aires. Foto: @danicano.ph

Primera finalista y un podio competitivo

El título de primera finalista fue para Giovanna Funes, quien se destacó a lo largo de toda la competencia por su desempeño, presencia y evolución dentro del certamen.

La elección final reflejó el alto nivel de preparación de las participantes y la competitividad de una edición que volvió a dejar la vara alta.

Mendoza, una plaza fuerte dentro del certamen nacional

Con ediciones cada vez más profesionales y una apuesta sostenida por la formación integral de sus representantes, Mendoza reafirma su lugar como una de las provincias con mayor peso dentro del certamen Miss Universo Argentina.

La coronación de Azul Seoane no solo marca el inicio de un nuevo camino rumbo a la instancia nacional, sino que también confirma el crecimiento de un certamen que combina belleza, preparación y proyección.