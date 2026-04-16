Eva De Dominici y el look que es furor y vos podés usar fácilmente

Mirá cómo llevar un look sastrero como Eva De Dominici. ¡No te pierdas todos los detalles y fotos en la nota!

Eva De Dominici, la actriz que supo construir una carrera tanto en Argentina como en Hollywood, lució un conjunto sastrero en tonos neutros en una apuesta que habló más de estructura que de ornamentación.

El look se construyó desde una lógica de sastrería refinada con toques utilitarios, donde la paleta monocromática en tonos manteca y beige elevó automáticamente la propuesta hacia un terreno de lujo silencioso. El estilismo apostó por la uniformidad cromática como recurso principal, dejando que las formas, los cortes y los detalles fueran los verdaderos protagonistas.

La pieza central fue un conjunto de chaleco y shorts de tiro alto, trabajado con una moldería que marcó la silueta. El chaleco, con escote profundo en V, le dio un toque sensual pero medido, equilibrado por una estructura sastrera que se ajustó al torso con elegancia.

El short, levemente amplio en la pierna, rompió con la formalidad tradicional del tailoring, introduciendo una impronta más fresca y contemporánea. Este juego entre lo clásico y lo relajado logró un balance muy actual, ideal para un estilismo diurno o incluso una cita nocturna descontracturada pero chic.

Por encima lució un abrigo tipo trench que llevó apenas apoyado sobre los hombros, casi como una capa, reforzando esa actitud despreocupada pero calculada que define a los looks mejor logrados. La prenda, con hombreras suaves y detalles utilitarios como bolsillos y solapas, le agregó el volumen justo al conjunto sin recargarlo.