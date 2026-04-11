El nuevo look de Morena Echarri que rompe con lo tradicional: mirá lo que se hizo

Morena Echarri encontró en su propio rostro un nuevo territorio de exploración. La joven diseñadora, que viene construyendo su camino por fuera del legado actoral de sus padres, decidió tensionar los límites de lo convencional con la decisión estética de decolorar sus cejas hasta llevarlas a un tono platinado que transformó por completo su expresión.

Fue así como se mostró en redes sociales, bajo un paraguas y con un outfit negro minimalista. Todo en esa imagen parecía pensado para dirigir la mirada hacia ese detalle que alteraba la lectura del rostro y generaba un efecto casi etéreo. Las cejas, casi invisibles, crearon un contraste potente con su cabello oscuro, logrando una estética que remitió a lo editorial y, sobre todo, a lo experimental.

Morena venía explorando una identidad visual propia desde hace tiempo, utilizando su imagen como extensión de su proyecto creativo. Su marca, Hetaira Studio, funcionó como un espacio donde esa búsqueda se materializó en prendas. A sus 22 años, su recorrido ya muestra una coherencia marcada al alejarse de lo convencional para construir algo propio.

En ese sentido, el cambio de look fue toda una declaración. Las cejas decoloradas, cada vez más presentes en pasarelas y campañas, se integraron a ella como un símbolo de ruptura, mientras que la iluminación tenue de la imagen agrandó aún más el impacto, generando una atmósfera introspectiva que contrastó con la potencia del toque estético.