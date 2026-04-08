Flor de la V deslumbró con un look absolutamente elegante: mirá las fotos

No te pierdas todos los detalles del look total white que compartió Flor de la V. Encontrá las fotos en la nota.

Flor de la V se mostró con un look total white en su última aparición en Instagram. El look se construyó desde una estética romántica con impronta contemporánea, donde el vestido, en un tono marfil suave, fue la pieza central.

Se trató de un diseño corto con silueta entallada en la parte superior y falda con volados en capas. La elección del off-shoulder logró transmitir una sensualidad elegante, dejando los hombros al descubierto de manera sutil. El cuerpo del vestido se destacó por un trabajo de encaje bordado con transparencias, que generaron un juego visual entre piel y textura.

La falda, por su parte y en contraste con la riqueza del encaje superior, se presentó en una tela más estructurada y opaca, con volados superpuestos que le dieron volumen y un aire juvenil. Este mix de texturas elevó el diseño y evitó que el conjunto resultara predecible, con un largo mini que terminó de lograr una silueta perfecta ideal para un evento nocturno o una ocasión especial con dress code semiformal.

En cuanto a los accesorios, se optó por un collar tipo gargantilla con aplicaciones brillantes en tonos plateados que enmarcó el escote, mientras que los aros colgantes continuaron en la misma línea y estilizaron su rostro.

El calzado fue un acierto absoluto, lució unas sandalias en tono neutro con detalles de hojas en relieve que replicaron la estética orgánica del encaje. Además, el diseño abierto permitió alargar visualmente las piernas, potenciando la silueta general.