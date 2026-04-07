Las claves del look deportivo de Evangelina Anderson: esto se puso

Mirá cómo llevar el estilo deportivo con elegancia según Evangelina Anderson. Todas las fotos de su look.

Evangelina Anderson llamó la atención en redes con un look deportivo que tuvo todo lo que está en tendencia. El punto de partida fue un pantalón deportivo negro de tiro alto, con las clásicas franjas laterales blancas, una pieza que se mantiene vigente temporada tras temporada y que, en este caso, funcionó como base estructural del look.

Para la parte superior, eligió un top strapless negro que dejó los hombros al descubierto y sumó un matiz femenino y moderno, generando un contraste interesante con el pantalón.

Fue precisamente esa combinación entre lo relajado y lo sensual lo que se convirtió en una de las claves más fuertes del athleisure actual, y su look logró moverse entre estilos sin quedar atrapado en ninguno.

Finalmente, en cuanto a calzado eligió unas zapatillas chunky en tonos rosa con detalles en blanco y negro, que terminaron de cerrar el estilismo con toda la actitud.