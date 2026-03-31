El look de Sofía Solá que desató duras críticas: transparencias para un casamiento

Sofía Sola, hija de Maru Botana, compartió un video en sus redes sociales mostrando el outfit que eligió para asistir a un casamiento. Lo que comenzó como algo ameno, donde la joven se mostró entusiasmada con su look de último momento, terminó desatando una catarata de críticas que volvió a exponer el costado más hostil de la exposición digital.

“Chicos, me siento súper diosa. Les voy a mostrar lo que me voy a poner. Se van a quedar heladas. Decidí pensar el outfit a último momento. Lo conseguí en 20 minutos. Oh my God!”, expresó frente a cámara.

Lejos de los elogios que quizás esperaba, el video comenzó a circular con rapidez y dio paso a una avalancha de comentarios que cuestionaron tanto la elección del outfit como su actitud, evidenciando ese clima cada vez más exigente que se instala en redes cuando se trata de figuras con cierta visibilidad.

Las respuestas dejaron ver un nivel de dureza que ya se volvió habitual en este tipo de situaciones: “¿Por qué no se pone un vestido de última de alguna marca famosa y no esa porquería ordinaria?”, “No sé si es peor cómo habla, que se le ve el bombachon, que fue de blanco a un casamiento, o que ella cree que es lindo”, “Los invitados no pueden ir de blanco pero en fin...”, “Yo quiero saber, ¿cuánto le cobraron eso?”, fueron algunos de los mensajes que más circularon.