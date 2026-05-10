Maru Botana contó que "bajó un montón el consumo" y explicó por qué se mudó de local

En los últimos días, Maru Botana fue noticia por el supuesto "cierre" de uno de sus locales en el barrio porteño de Belgrano . En realidad, se trató de una mudanza con una historia detrás . En medio de esto, la destacada pastelera y empresaria se sentó en el estudio de MDZ para contar qué pasó, y se animó a hablar de cómo ve la situación económica.

A su vez, comparó el mercado argentino con el de España, ya que tiene un local en Barcelona y quiere expandirse a Madrid. Todo esto mientras su hija Sofía se fue a pasar unos meses por la capital catalana y la rompe en redes sociales.

- Tenés acá en Buenos Aires 7 locales, recién uno fue noticia porque se mudó. Hubo ahí un todo un tema, te sacaron un poquito de contexto.

- Era un local que nosotros siempre lo queríamos comprar, no se dio, lo teníamos hace 22 años, y el actual dueño lo vendió para hacer torre y nos enteramos hace un año, así que tuvimos que buscar local todo rapidísimo . Y fue duro, la verdad que ahí cae el apego de los clientes, cómo uno se acostumbra a un lugar. Un drama, te juro que nunca lo me imaginé. Me escribieron un montón, era duro ir últimamente (a ese local) porque había mucha melancolía y, bueno, no había otra que mudarnos a 6 cuadras. Buscamos en la zona, pero es una zona complicada porque es muy residencial, y volver a hacer una casa para el local no es tan fácil. Y bueno, nos mudamos a Maure y Migueletes .

"La gente está más complicada, hay un malestar"

Maru Botana sobre la economía

- Y como mujer empresaria, ¿cómo ves la situación actual? ¿Es fácil sostener 7 locales?

- Mirá, estoy acostumbrada a no dejar de trabajar nunca, mi marido es igual y ahora vienen los chicos atrás. Hay que estar, es una situación complicada, se re vive en la calle que hay menos gente, hay menos movimiento... Pero hay que esforzarse un poquito más, tratar de ver precios, de estar acordes, de no matar a la gente, que la gente se sienta a gusto y estar. Yo creo que el mimo de los clientes es súper importante, poder brindarles lo mejor, desde la atención, el producto, porque siento que la gente está como más complicada en sí también. Hay un malestar, "no puedo hacer esto y estoy molesto". Por suerte estamos igual bien nosotros, pero sí, bajó un montón (el consumo) a como era el año pasado, bajó bastante.

- Y después tenés otro local en Barcelona, ¿cómo es sostener un local allá desde acá? Estimo igual que viajás, por supuesto.

- Sí, viajo cada 40 días, dos meses. Hace tres años que lo tengo, es un desafío enorme. Cuando lo puse, era un desafío de marca, pero también era tratar de acercar los mundos a mis hijos, que lo vieran más cerca. La verdad que, al ir tan seguido a Barcelona, para nosotros es un segundo hogar, nos movemos como si estuviéramos acá.

Y bueno, justo ahora se fue Sofía en su carrera de modelo a trabajar allá, y el tener esta pastelería en Barcelona está buenísimo, porque ella también en sus tiempos libres aporta un montón, con toda la parte de comunicación que la tiene re clara, y como ya trabajaba acá en Palermo, les hacía hacer a las chicas cosas nuevas, y encima tenés el cambio de estación, así que a mí me sumó muchísimo, y ella está súper feliz. Un poco como que se me cumplió ese sueño de acercar los mundos, y tener una hija allá trabajando en mi local, me da mucho placer.

- Y querés expandirte también a Madrid, ¿no?

- Me quiero expandir a Madrid. La verdad que la experiencia en Barcelona fue súper buena: también siempre estamos trabajando, estamos atrás de la marca y del producto, y no paramos. Pero nos va muy bien, y bueno, me encantaría abrir un Maru Botana más en Madrid.

- ¿Y qué diferencias ves entre el mercado argentino y el español, en lo gastronómico?

- El argentino está muy bien gastronómicamente, la verdad que no falta nada. Creo que hay chefs de primerísimo nivel, y podés asistir a tantos restaurantes como pastelerías de primer mundo. O sea, nada que envidiarle al español.

En cambio, en España faltaba un lugar de pastelería. En Barcelona yo abrí y no era que había miles, o sea, hay mucha más competencia acá.

Sofía Solá, la hija influencer de Maru Botana

- Bueno, y ahora decías que Sofía está allá, ¿hace cuánto se fue y cuánto tiempo se va a quedar allá?

- Sofía se fue ya hace 10 días, 15 días por ahí, pero se va a quedar como 4 meses, y la veo muy feliz. Calculo que va a ser medio nómade, porque siento que esto de ir tanto a Barcelona, ya la conocemos re bien, conocemos gente, el local, te sentís cuando vas a un lugar tanto, como en tu casa. Hablan el mismo idioma, llenos de argentinos, de hecho está compartiendo casa con chicas argentinas, entonces, bueno, se abrió un poco su círculo, salió un poco de su burbuja, pero a la vez está como en un lugar conocido, entonces le está gustando mucho de esta aventura, y ser independiente, y poder tener su trabajo. A los 20 años yo hice lo mismo, y la verdad que para mí fue una experiencia increíble.

- Bueno, los más grandes son también medios nómades.

- Hoy creo que a todos los chicos jóvenes les gusta hacer experiencias afuera. Más de uno se quedará a vivir, y está buenísimo. Yo creo que siempre en todos los tiempos sumó poder salir un poco y volver. Y la verdad que yo lo recibo bárbaro, cada uno hace su experiencia, y está buenísimo.

- O sea, sos bastante relajada cuando vienen tus hijos a decirte: "Nos queremos ir de viaje unos meses". Y ahora Sofía ya es una estrella, ya es influencer, más allá de que es modelo. ¿Cómo la ves a tu hija así, brillando tanto?

- Estoy feliz, porque la verdad que Sofía había empezado muy chiquita la carrera de modelo, y tuvo como un momento que se abrumó. Y yo que soy como un motor era: "Dale Sofi, dale", y ella estaba en un medio: "No estoy bien, no sé lo que quiero". Ahí como que me di cuenta que me tenía que hacer un paso al costado, y ella avanzó sola. Pasó un par de años y avanzó e hizo lo que ella quería, y la veo bárbara. La veo súper segura, está muy bien, está contenta, hoy se sabe defender, está parada en otro lugar. En ese momento era más chica, y creo que este impasse estuvo bueno también para ver todo desde afuera, para ver cómo sigue su carrera, e ir haciendo las cosas que le gustan.

- ¿Qué le aconsejarías en cuanto a la fama?

- Lo primero que le dije es: "No sos la hija de Maru Botana, todo lo que lograste lo hiciste vos sola, grábatelo, no pienses en mí. Son dos cosas totalmente distintas, y metele para adelante, pero pensando en vos, o sea, yo estoy acá, obvio, para ayudarte, pero todo este camino que estás recorriendo, donde llegaste hoy, fue tuyo, y seguilo así, escuchate mucho, lo que tenés ganas de hacer, por dónde vas, y seguilo sola".

De la televisión al streaming

- Ahora estás hace ya un tiempo brillando en el streaming, en La Casa. ¿Cómo sentís este nuevo formato? Porque venís de la tele tradicional...

- Sí, me divierte mucho. Me encanta, amo la tele, siempre va a estar en mi corazón, y de hecho, estoy con proyectitos que ojalá que se cumplan. Pero el streaming es un relax total, es la tele mía cuando empecé.

- ¿Qué diferencias notás del streaming a la tele clásica?

- Y, por empezar, no tenés el tema del rating, no te están corriendo porque "suma más a esto que lo otro", y es muy libre. La verdad que los invitados vienen realmente como si estuvieras en tu casa, disfrutamos, podés hablar un montón de temas que por ahí en la tele medio que te cuidás hoy. La paso muy bien, estoy súper feliz, me encanta el streaming.

Ping pong con Maru Botana

Ping pong con Maru Botana

- Para finalizar, un picadito con algunos colegas, en una palabra o en una oración.