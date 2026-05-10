Tras semanas de ausencia y preocupación, Mirtha Legrand regresó a su programa y se mostró muy feliz de estar al frente del ciclo nuevamente. La Chiqui volvió con todo y muy picante, ya que incomodó a uno de sus invitados con una pregunta.

La mesa estuvo llena de figuras del ambiente artístico, como lo son Elena Roger, Juan Leyrado, Fernanda Metilli y Mariano Martínez. En un momento de la noche, la diva de El Trece decidió hacer su clásica pregunta al hueso y el elegido fue Mariano Martínez .

"¿Estás de novio? ¿Cómo es tu estado amoroso?" , fueron las picantes preguntas que le realizó Mirtha al nuevo conductor de La Jaula de la Moda y, por supuesto, que no tuvo problemas en responder, aunque lo hizo de forma tajante.

Mirtha Legrand le realizó una contundente pregunta a uno de sus invitados y la respuesta la sorprendió

"Uno va aprendiendo cosas... Aprendí a guardarme las cosas que más me importan, que aprecio, y entonces hay cosas que prefiero guardármelas para mí", sostuvo en el inicio sobre la pregunta que le hizo Mirtha Legrand. Además, dejó en claro que "estoy en paz, estoy bien y estoy contento".

Captura de pantalla 2026-05-10 082707 Mirtha Legrand fue al hueso con Mariano Martínez y la respuesta del actor la sorprendió. Foto: captura de video / El Trece.

En el mes de abril se lo pudo ver al actor junto a una joven mujer llamada Melina. La historia de amor habría comenzado en la provincia de Córdoba a principios del 2026 y dejó en claro en la mesa de Mirtha que quiere mantener los detalles de la relación en privado.