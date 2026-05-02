Mirtha Legrand reveló cuál es el verdadero cuadro de salud que la mantiene alejada de la televisión

Mientras circulan una serie de versiones sobre la situación de Mirtha Legrand, la propia diva fue la encargada de aclarar por qué sigue sin retomar su programa.

Mirtha Legrand se ausentó por tercera semana consecutiva a la grabación de su programa, y este sábado Juana Viale volverá a ocupar el lugar de su abuela en la conducción de la clásica cena televisiva. En medio de una serie de rumores sobre la situación de la diva, ella misma fue la encargada de revelar cuál es el verdadero cuadro de salud que transita.

Si bien en un comienzo se habló de un resfrío, Legrand dejó en claro que no se trató precisamente de eso, aunque también remarcó que su salud está bajo control.

Mirtha Legrand se sinceró sobre su situación de salud Mirtha Legrand reveló la verdad sobre su salud

En un mensaje que Ángel de Brito leyó en LAM (América), Mirtha Legrand se sinceró con el conductor al explicar: “Fue bronquitis, y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos. Estoy casi repuesta del todo. Fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración, y me hizo mucho daño. La semana que viene retomo mi programa si Dios quiere”.

Por otro lado, en un móvil de Desayuno Americano (América), Marcela Tinayre precisó respecto a la salud de su madre: "La señora Mirtha está muy bien, cada día se repone más y más. Son veinte días más o menos para recuperarse, no para volver a la tele".