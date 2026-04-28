Mirtha Legrand volverá a ausentarse de la grabación de su programa que se desarrollará el próximo viernes y, por supuesto, que los televidentes y seguidores de la diva se encuentran preocupados por una de las máximas figuras que tiene la televisión de nuestro país.

La conductora de El Trece no grabó su programa de la semana pasada, y mientras crece la expectativa de su regreso, se conocieron nuevos detalles sobre su estado de salud tras un fuerte cuadro gripal. Mientras tanto, la reemplaza Juana Viale, quien el domingo ganó el Martín Fierro de Oro.

Luis Ventura comentó en A la Tarde novedades sobre Legrand : " Mirtha está recobrándose; no se fue de este mundo como dijeron algunas versiones . Yo la llamé a Marcela Tinayre y me dijo: 'quedate tranquilo, que está viva, está muy bien y se está recuperando'".

Mirtha Legrand se ausentará nuevamente a la grabación de su programa: qué se sabe sobre su salud

"Tiene una semana más para recuperarse, no graba esta semana por el tema de bronquitis", confirmó el panelista de Karina Mazzocco sobre la salud de la leyenda de la televisión. De esta manera, su nieta estará nuevamente al frente del ciclo.

Mirtha Legrand - Portada (1) Mirtha Legrand no estará en el programa del sábado. Foto: captura de video YouTube / El Trece.

Qué dijo Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

El sábado pasado, Juana Viale habló sobre el estado de salud de su abuela y fue contundente: "Segundo programa consecutivo en el que estoy acá. Nada grave, nada para alarmar, solamente que se estiró un poco la gripe y el catarro que tiene".

Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand tras la nueva ausencia al programa: "Se estiró la gripe y..."

"No pasa nada de verdad. Estuve tomando un té con ella y eran las 9 de la noche y le dije, ‘Bueno, abue, yo me voy a descansar, no sé vos, me voy a dormir’. Pero está perfecta, nada alarmante", expresó la nieta de Mirtha.