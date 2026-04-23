En medio de la preocupación, Mirtha Legrand reveló la verdad sobre su estado de salud: "Tengo que seguir"

"La Chiqui" rompió el silencio y confirmó cómo sigue de salud tras ausentarse de su programa la semana pasada.

La semana pasada, se confirmó que Mirtha Legrand no iba a poder grabar su programa por una gripe. "La Chiqui" llevó tranquilidad a sus seguidores explicando que se trataba de un resfrío y, que este fin de semana, iba a volver a la conducción de su programa. Sin embargo, con el correr de los días y sin señales de regreso, empezaron a crecer las dudas sobre la verdadera gravedad del cuadro.

El tema fue abordado en LAM, donde Ángel de Brito y Laura Ubfal aportaron información sobre la situación actual de la conductora. Allí revelaron que Mirtha aún no cuenta con el alta médica para retomar sus actividades. "Los médicos le dieron 7 días de reposo", explicó el conductor.

mirtha-legrand "La Chiqui" se ausentó de su programa la semana pasada.

En esa misma línea, Ubfal sumó detalles sobre la incertidumbre dentro del equipo del programa: "Pasa que los médicos no le dieron el alta, el famoso permiso para grabar. Entonces, toda la producción está preparando, pero no dan a conocer la mesaza porque no se sabe si lo va a conducir Juana".

Según indicaron, la principal preocupación estaría en sus vías respiratorias. La conductora todavía tendría tos y los profesionales buscan evitar que se exponga al frío del estudio o al aire acondicionado, factores que podrían afectar su recuperación.