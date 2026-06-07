Mirtha Legrand fue sorprendida completamente por una tajante pregunta que le realizó la periodista Mercedes Ninci en El Trece. La comunicadora formó parte de la mesaza del día sábado y su consulta sobre un viejo amor hizo que La Chiqui abriera su corazón por completo.

"Che, Mirtha, te hago una pregunta, porque siempre me queda una duda. ¿Vos estuviste enamorada de un cordobés que era amigo de papá?", fue la pregunta que le realizó la periodista y que sorprendió por completo a la diva.

La conductora no se quedó callada y decidió hablar: "Sí, pero no sé si era amigo de tu papá. Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes se comprometía, existía el compromiso ".

Mirtha Legrand reveló detalles de un amor secreto y sorprendió a todos: "Nunca quise hablar de este tema"

"Pero en ese interín, iba y volvía a Córdoba con mi madre; yo manejaba hasta allá. En ese interín, yo estaba haciendo una película y conocí a un señor que se llamaba Daniel Tinayre, y me enamoré de él", reveló la conductora sobre este romance que no pudo prosperar.

Mirtha Legrand - Portada (4) Mirtha Legrand confirmó que tuvo un romance en Córdoba. Foto: captura de video / El Trece.

También dejó en claro que fue ella quien le anunció que se iban a separar: "Fue por teléfono, fue horrible, hasta el día de hoy no me lo perdono. Era un ser extraordinario Julio, y lo sigo recordando... Nunca quise hablar de este tema y lo sacaste porque a lo mejor a la familia no le gusta".