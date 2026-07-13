Torta con forma de pelota y una estampita de "Santa Mirtha": así festejó la Chiqui el pase de Argentina a semifinales

Tras la agónica victoria ante Suiza en el alargue, la mítica conductora celebró el pase a semifinales. Los invitados y la mística de cara al choque ante Inglaterra.

En el clásico té de los domingos en su casa, Mirtha Legrand celebró el triunfo de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 con una torta con forma de pelota en celeste y blanco. Entre los detalles de la mesa apareció además una estampita con la imagen de la diva como "patrona de la Selección". Las postales se viralizaron a través de los Instagram de algunos de los comensales, como Dany Mañas y Tete Coustarot.

El domingo 12 de julio, en el clásico té de los domingos en la casa de "Chiquita" Legrand, el festejo por el pase de Argentina a semifinales del Mundial 2026 se vivió a lo grande. Entre las delicias que nunca faltan en la mesa de la diva, hubo dos protagonistas: una torta de bizcochuelo con forma de pelota, en los colores celeste y blanco de la Selección, y una estampita con la imagen de Mirtha representada como santa, con la leyenda "Santa Mirtha, patrona de la Selección". El encuentro se dio horas después de que el equipo de Lionel Scaloni le ganara 3-1 a Suiza en el alargue y sellara su clasificación a semifinales, donde este miércoles 15 de julio enfrentará a Inglaterra en Atlanta.

Un gesto que ya es tradición La estampita no fue un detalle aislado: se suma a los memes que en las últimas semanas instalaron a Mirtha como una especie de amuleto de la suerte para el equipo de Scaloni, después de que ella misma se tomara con humor los cruces virales que la compararon con Tutankamón y Cleopatra durante el partido ante Egipto. El clima futbolero se sintió en toda la mesa: en el video que circuló del encuentro se escucha a los invitados cantar el clásico "Vamos, vamos, Argentina", la canción de cancha que acompañó a la Selección durante todo el Mundial.

Quiénes estuvieron en la mesa En las fotos que circularon se puede ver, de izquierda a derecha, a Dany Mañas, Mirtha Legrand, Alejandro Veroutis, Tete Coustarot, Héctor Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina: el grupo de siempre, que semana a semana acompaña a la conductora en su cita dominical.