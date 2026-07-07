El inesperado conflicto entre Ángel de Brito y Juana Viale que terminó de la peor manera: "De mier..."

La guerra entre de Brito y Viale estalló en las últimas horas luego de que el periodista sacara a la luz una polémica actitud de la conductora.

Un fuerte cruce entre Ángel de Brito y Juana Viale desató una polémica impensada en la mesa más famosa del país.

Este lunes, durante la emisión de Ángel Responde, Ángel de Brito sorprendió al contar que, aunque tenía previsto participar de la mesa de Mirtha Legrand, finalmente decidió no asistir.

El conductor explicó que tomó esa determinación por una grave situación. "Yo iba a ir a la mesa de Mirtha, pero...", comentó el periodista. Luego, el comunicador manifestó: "Le pido disculpas a Chiquita. La amo. Es la número uno".

Esto fue lo que contó Ángel de Brito en Ángel Responde sobre Juana Viale La verdadera razón del portazo no tardó en salir a la luz gracias a la intervención de un integrante del equipo del canal, quien expuso el conflicto sin filtros: "Juana (Juana Viale) le contestó una manera bastante soberbia y prepotente a una productora de Bondi".

Contextualizando el origen del ida y vuelta, de Brito recordó que la propuesta venía desde la última entrega de los premios de APTRA. "En los Martín Fierro, me habían invitado para ir a los dos programas, al de Juana y al de Mirtha. Les dije que sí, pero después pasó esto con nuestra productora", relató el periodista.