Juana Viale rompió el silencio en vivo y confesó el dramático momento que está viviendo: "Quilombos"

En el último programa de Almorzando con Juana, la conductora reveló el calvario que está viviendo y dio detalles.

En plena emisión de Almorzando con Juana, una charla sobre las tareas domésticas derivó en una inesperada revelación de Juana Viale. La conductora sorprendió a los invitados al contar los inconvenientes que enfrenta actualmente en su casa.

Todo comenzó cuando comentó que su vivienda presenta serios problemas vinculados a la humedad, una situación que incluso provocó daños en la estructura. La actriz habló con total naturalidad sobre el tema y aseguró que lo que le ocurre no tiene nada de exagerado.

Todo ocurrió en la última emisión de Almorzando con Juana. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Yo abro un cajón y tengo todo lleno de hongos... Tengo hongos y humedad. No saben, se me cayó un pedazo de techo de mi casa. ¡De la humedad! Es real", contó la conductora.

Asimismo, la nieta de Mirtha Legrand profundizó sobre el difícil momento que atraviesa puertas adentro: "Tengo unos quilombos en el hogar que no los voy a expandir. Con el tema de la humedad y la calefacción, pasaron cosas. Estamos todos muy abrigaditos".