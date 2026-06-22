La llamativa anécdota de Esteban Lamothe en Mendoza que dejó sin palabras a Juana Viale: "Fui a..."

Esteban Lamothe reveló detalles de una visita que hizo junto a Catriel y Paco Amoroso a Mendoza y dejó sin palabras a la conductora de El Trece.

Esteban Lamothe fue una de las figuras que visitó a Juana Viale en el programa que salió al aire el domingo 21 de junio por El Trece. El actor que protagoniza la obra "Secreto en la Montaña" junto a Benjamín Vicuña, reveló una anécdota que llamó la atención de la conductora y que sucedió en Mendoza.

"¿Catriel y Paco te hicieron un tema?", le preguntó la nieta de Mirtha Legrand. En ese instante, el artista confirmó efectivamente que le hicieron una canción y contó todos los detalles.

Esteban Lamothe sorprendió con una anécdota en el programa de Juana Viale "Me hicieron un tema, se llama Ouke", comentó. Luego reveló que "fui a una fiesta en Mendoza, estaban ellos y recién habían empezado ellos, eran chicos. Fui a una fiesta en el Club del Sodeado y esa noche salimos juntos".