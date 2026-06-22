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La llamativa anécdota de Esteban Lamothe en Mendoza que dejó sin palabras a Juana Viale: "Fui a..."

Esteban Lamothe reveló detalles de una visita que hizo junto a Catriel y Paco Amoroso a Mendoza y dejó sin palabras a la conductora de El Trece.

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El artista sorprendió a todos.&nbsp;

El artista sorprendió a todos. 

Foto: captura de video / El Trece.

Esteban Lamothe fue una de las figuras que visitó a Juana Viale en el programa que salió al aire el domingo 21 de junio por El Trece. El actor que protagoniza la obra "Secreto en la Montaña" junto a Benjamín Vicuña, reveló una anécdota que llamó la atención de la conductora y que sucedió en Mendoza.

"¿Catriel y Paco te hicieron un tema?", le preguntó la nieta de Mirtha Legrand. En ese instante, el artista confirmó efectivamente que le hicieron una canción y contó todos los detalles.

Esteban Lamothe sorprendió con una anécdota en el programa de Juana Viale

"Me hicieron un tema, se llama Ouke", comentó. Luego reveló que "fui a una fiesta en Mendoza, estaban ellos y recién habían empezado ellos, eran chicos. Fui a una fiesta en el Club del Sodeado y esa noche salimos juntos".

Esteban Lamothe reveló que visitó el Club del Sodeado en Mendoza años atrás.

Esteban Lamothe reveló que visitó el Club del Sodeado en Mendoza años atrás.

"Uno de ellos se tira al público y le agarran muy fuerte el pene y se asustó después. Ahí nos hicimos amigos, fumamos marihuana y de ahí el tema dice 'fumamos flores con Lamothe'", comentó el actor.

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