Conmoción por la muerte de uno de los personajes más queridos y recordados de 100% Lucha

Uno de los integrantes más famosos del programa falleció el pasado sábado. La noticia fue dada a conocer por uno de sus compañeros del ring.

Uno de los históricos integrantes de 100% Lucha falleció este sábado 21 de junio y la noticia generó una profunda conmoción entre los fanáticos del ciclo. Se trata de Pablo Más Albert, el luchador que se ganó el cariño del público al interpretar al Teniente Steve Murphy, uno de los personajes más recordados del programa.

Más Albert tenía 57 años y había nacido el 18 de febrero de 1969. Aunque las causas de su muerte no fueron comunicadas oficialmente, muchos seguidores recordaron que durante los últimos años había atravesado distintos problemas de salud.

Pablo Más Albert, más conocido por ser el Teniente Steve Murphy en el programa. Instagram 100.por.ciento.lucha. Su nombre quedó ligado para siempre al fenómeno televisivo de 100% Lucha, donde debutó en 2006 como el Teniente Steve Murphy. Dentro de la historia, encarnaba a un militar estadounidense desertor del ejército de Utah que solo podría regresar a su país si lograba convertirse en campeón.

Si bien en la ficción nunca alcanzó esa meta, sí obtuvo un importante reconocimiento dentro del programa al consagrarse campeón de un torneo relámpago de parejas en 2007 junto a McFloyd. Gracias a su carisma y presencia en el ring, terminó convirtiéndose en una de las figuras más queridas de un ciclo que permaneció al aire hasta 2010.

La despedida de Vicente Viloni a su compañero. X @_VicenteViloni. La noticia fue comunicada por Vicente Viloni, uno de sus amigos más cercanos, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle una emotiva despedida. "Lo siento tanto amigo mío... No tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí... Se va parte de mi vida...", escribió el luchador profesional en una primera parte de su mensaje.