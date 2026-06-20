Murió Roberto García, figura del periodismo argentino, a los 81 años

Roberto García , periodista y analista político y económico, murió a los 81 años . Su fallecimiento fue confirmado por sus allegados, quienes informaron que no habrá velorio y que la despedida será íntima este domingo por la mañana en un cementerio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires.

La noticia causó dolor entre familiares, colegas y personas que compartieron con él más de seis décadas de trabajo en medios gráficos, radio y televisión. A lo largo de su trayectoria, García integró redacciones, condujo programas y ocupó cargos periodísticos en espacios vinculados al análisis político y económico.

Canal 26, donde trabajó durante sus últimos años, interrumpió su programación habitual a las 8.56 para informar su muerte. En el anuncio, la señal lo definió como “ periodista, analista político y económico ” y como “una de las figuras más respetadas del periodismo argentino”. También destacó su estilo, sus fuentes, su experiencia y su capacidad para interpretar la realidad.

Desde las redes sociales de la emisora, el canal expresó su despedida con un comunicado. “Canal 26 pierde a uno de sus referentes. Y quienes compartimos con él tantos años de trabajo despedimos también a una persona entrañable, cuya presencia dejó una marca imborrable”, señaló la señal.

El medio acompañó el mensaje con una placa en blanco y negro con la leyenda “ Roberto García 1945-2026”. Además, extendió sus condolencias a su familia, en particular a su hijo Javier García, y a sus amigos y colegas. En el mismo texto, sostuvo que su legado permanecerá en sus análisis, entrevistas y en las generaciones de periodistas que aprendieron de su trabajo.

La carrera de Roberto García

García había nacido el 2 de junio de 1945. A los 20 años dejó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata para dedicarse al periodismo. Su primer tramo profesional tuvo lugar en la revista Primera Plana, una publicación vinculada al periodismo político argentino de los años sesenta. Allí llegó a desempeñarse como secretario de redacción.

Luego formó parte de La Opinión, el diario fundado por Jacobo Timerman, que reunió a periodistas de referencia de su generación. García permaneció en esa redacción hasta el cierre del medio, en 1980. Esa etapa consolidó un perfil profesional centrado en el análisis del poder, la política y la economía.

El período más extenso de su carrera transcurrió en Ámbito Financiero. Allí se desempeñó como director periodístico entre 1983 y 2008. Durante esos años, su trabajo quedó asociado al seguimiento de la política nacional, la economía y las relaciones de poder en la Argentina.

A lo largo de su trayectoria recibió en varias oportunidades el Premio Konex. También integró la Academia Nacional de Periodismo, dos reconocimientos que reflejaron el lugar que ocupó dentro de la profesión.

Su actividad no se limitó a la prensa gráfica. Entre 1970 y 1972 fue responsable del noticiero de Canal 9. También realizó trabajos de conducción y producción en radio, como parte de una carrera que atravesó distintos formatos y plataformas.

En los últimos años encontró en Canal 26 una nueva etapa profesional. Allí creó y condujo La Mirada, un programa dedicado al análisis y la reflexión. El ciclo se convirtió en un espacio de encuentro para dirigentes, empresarios, periodistas y televidentes de distintas partes del país.

En ese programa compartió la conducción con su hijo Javier García. Esa experiencia reunió el plano profesional y el personal, ya que ambos trabajaron juntos frente a las cámaras en un ciclo que marcó la última etapa pública del periodista.

La muerte de García cierra una trayectoria de más de seis décadas en el periodismo argentino. Desde sus comienzos en Primera Plana hasta su trabajo reciente en Canal 26, su carrera estuvo vinculada al seguimiento de la política, la economía y los actores de poder.