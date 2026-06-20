Si recibís este correo de ARCA sobre un paquete retenido, cuidado: es una estafa

Ante la creciente modalidad de compras internacionales, un nuevo tipo de estafa virtual encendió las alarmas. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante correos electrónicos falsos para obtener datos personales, documentación sensible y dinero de las víctimas.

La maniobra utiliza la confianza que generan los organismos públicos y se presenta como una notificación urgente sobre una supuesta encomienda retenida en Aduana. En algunos casos, los mensajes incluyen el nombre completo y el DNI del destinatario para aparentar legitimidad.

El fraude comienza con un correo electrónico que aparenta enviarse desde ARCA y que informa sobre un supuesto paquete internacional retenido. Según el mensaje, existe una deuda pendiente por aranceles aduaneros que debe abonarse para liberar el envío.

Los estafadores utilizan un lenguaje formal y administrativo para darle credibilidad al mensaje. Además, suelen advertir sobre posibles multas, recargos o incluso la pérdida definitiva de la encomienda si el pago no se realiza dentro de un plazo determinado.

Sin embargo, el objetivo principal no siempre es el dinero. Antes de solicitar una transferencia bancaria, los delincuentes buscan obtener información personal de la víctima. Para ello suelen pedir:

Confirmar la recepción del correo.

Enviar una fotografía o captura del DNI.

Compartir otros datos personales bajo la excusa de validar la identidad.

Incluso incluyen recomendaciones engañosas, como tapar el número de trámite del documento, para dar una apariencia de seguridad al procedimiento.

Con estos datos, los ciberdelincuentes pueden intentar abrir cuentas bancarias, solicitar créditos o realizar distintas maniobras de suplantación de identidad.

Qué hacer si recibís un correo sospechoso

La principal recomendación es no responder el mensaje, no descargar archivos adjuntos y no compartir documentación personal. Si una persona está esperando una compra internacional, debe verificar cualquier novedad únicamente a través de los canales oficiales.

Para consultar el estado de un envío, es recomendable ingresar manualmente al portal de Envíos Internacionales de Correo Argentino o acceder a las plataformas habilitadas por ARCA, evitando siempre los enlaces incluidos en correos sospechosos.

En caso de haber enviado datos personales o documentación, se aconseja comunicarse de inmediato con la entidad bancaria correspondiente y realizar la denuncia ante los organismos especializados en ciberdelitos.

Cómo identificar un mail falso que se hace pasar por ARCA

Existen algunas señales que permiten detectar este tipo de fraudes antes de caer en la trampa: