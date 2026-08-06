Cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves y a partir de qué horario
Según el cronograma de Edemsa, son seis los departamentos de la provincia en los que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 6 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son seis los departamentos de la provincia en los que se verá afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 6/8
Ciudad
- Entre calles Cerro San Isidro, Cerro La Colina, Cerro Campanario y calle 28, frente a Cerro Balcón. En el Barrio Dalvian sector III y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.
Luján
- En calle Aráoz, hacia el este de Terrada y zonas aledañas; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.
Maipú
- En calle Aráoz, entre Vieytes y Terrada. En Loteos Milcayac y Campos Orgánicos; Mayor Drummond. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Proyectada I332, Proyectada I331, Proyectada I333 y La Palmera, hacia el sur de Perito Moreno y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Nicolás Avellaneda, entre Proyectada I1002 y Lamadrid; Fray Luis Beltrán. De 8.45 a 10.45 h.
- En calle Quintana, hacia el este de Calle 577 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 10.00 a 14.00 h.
Tupungato
- Entre Ruta Provincial N°89, Proyectada 354, Valderrama y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), Pública, Nueva Furno y El Ingenio. En el barrio Costa Canal II y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle El Indio, entre Colonia Aguirre y Furlotti; Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Bernardo Quiroga, José Lencinas, Carril Nacional y San Martin. En los barrios Las Calandrias y El Malal. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Combes, hacia el sur de Elvira Bustos. En el barrio Unión Vecinal La Superiora; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Alberdi, Patricias Mendocinas, Coronel Campos y Colón. De 9.30 a 13.30 h.
- En la Intersección de Ruta Provincial N°175 y Bargna y áreas adyacentes; Las Malvinas. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Sardi, Tirasso, Lassa y Rawson; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.