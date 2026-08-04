Atención: habrá cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 4 de agosto. Esto se produce debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 04/08/2026
Ciudad de Mendoza
- Entre calles Soberanía Nacional, Aliar, Simón Bolívar, 20 de Junio y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.
Guaymallén
- Entre calles Almirante Brown, Proyectada G64, Proyectada G68, Proyectada G61 y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- Entre calles Paso de Uspallata, Lateral Norte del Acceso Este, Lucio Mansilla, Remedios de Escalada de San Martín y zonas aledañas; El Plumerillo. De 9.00 a 13.00 h.
Luján de Cuyo
- En calle Almirante Brown, entre Viamonte y Álzaga. En los barrios Las Candelas y Viamonte y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.00 a 12.00 h.
- En la intersección de Ruta Nacional N°40 y Ruta Provincial N°15 y zonas aledañas; Ugarteche. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y callejón y áreas adyacentes, La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Azcuénaga. En el barrio Ciceroni y zonas aledañas; Lunlunta. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
- En calle La Argentina, entre Suárez y Julio Argentino Roca. En los barrios Venezuela, El Rosedal, Los Manzanos, Arroyo Claro, Casas del Pueblo y áreas adyacentes. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Luis Danti, entre Corredor Productivo y Ortega; El Algarrobo. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- Entre calles Proyectada 145, Proyectada 144, Ahumada y Ruta N°88. En el Loteo Moyano y zonas aledañas; Villa Bastias. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle El Ingenio, entre Calle C y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°99), y áreas adyacentes; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.20 h.
San Rafael
- En Ruta Nacional N°144, entre calles Los Inquilinos y Posadas Rebaños. En el complejo Pueblo Benegas; Cuadro Benegas. De 10.30 a 14.30 h.
- Entre calles Cabildo Abierto, Las Lomas, Costanera y barrio Sur. En el Club de Pescadores; El Nihuil. De 13.00 a 17.00 h.