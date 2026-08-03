El Foro Nacional del Comercio 2026 será en Mendoza: cómo participar y quiénes estarán presentes

En las últimas horas se anunció que Mendoza será sede del Foro Nacional del Comercio 2026 , el cual se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre en el Espacio Arizu de Godoy Cruz. Se trata de la cuarta edición de este evento, el cual es organizado por la Subsecretaría de Comercio, Industria y Logística del Ministerio de Producción y por la Federación Económica de Mendoza (FEM).

Uno de los principales atractivos del evento es la envergadura de los expositores, entre los que se destacan el economista Damián Di Pace, el politólogo Andrés Malamud y el conferencista Juan Retali, quienes abordarán temas vinculados a la economía, la toma de decisiones, la competitividad y las nuevas estrategias para hacer crecer los negocios.

Desde el Ministerio de Producción señalaron que el objetivo del foro es acercar herramientas concretas que permitan fortalecer la competitividad del comercio mendocino mediante la capacitación, la innovación y el intercambio de experiencias entre especialistas y referentes del sector.

Según lo que detallaron desde el Gobierno, el encuentro se realizará entre las 8 y las 14 horas del jueves 4 de septiembre y reunirá a comerciantes, empresarios y emprendedores. Cabe resaltar que la entrada será libre y gratuita.

Si bien la entrada es libre y gratuita, desde la organización aclararon que quienes deseen participar deberán acreditarse previamente debido a que habrá cupos limitados.

De este modo, las inscripciones deberán realizarse a través de un formulario digital oficial facilitado por los organizadores. Las inscripciones se podrán realizar desde este 3 de agosto, hasta el 3 de septiembre.

Quiénes serán los expositores

La jornada, el 4 de septiembre, abrirá con la conferencia "La ventaja invisible detrás del crecimiento de nuestros negocios", a cargo de Juan Retali, quien compartirá estrategias orientadas al desarrollo empresarial.

Más adelante, el economista Damián Di Pace analizará el contexto económico nacional y brindará herramientas para la planificación y la toma de decisiones estratégicas.

El cierre estará a cargo del politólogo y analista internacional Andrés Malamud, quien ofrecerá una conferencia magistral sobre la actualidad política y económica.

Además, el programa incluirá una experiencia interactiva sobre toma de decisiones en tiempo real, un espacio de networking para comerciantes y empresarios y el bloque "Lado B del éxito", donde empresarios compartirán errores, aprendizajes y experiencias de gestión.

Cronograma del Foro Nacional de Comercio Mendoza 2026