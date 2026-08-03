Martes nublado, ventoso y con heladas parciales: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

Si bien se anticipan heladas en algunas zonas de la provincia, será una jornada agradable, con una máxima de 22 ºC.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 4 de agosto una jornada algo nublada y ventosa en Mendoza, con heladas parciales en el Valle de Uco y la zona Este. La mínima esperada es de 5 ºC y la máxima de 22 ºC.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: se prevé viento Zonda de intensidad débil entre las 14 y las 21 en toda la precordillera provincial y en Malargüe.

se prevé viento Zonda de intensidad débil entre las 14 y las 21 en toda la precordillera provincial y en Malargüe. Nubosidad: nublado en la zona Sur y seminublado en la zona Este durante la tarde. No se observan precipitaciones en el llano provincial.

nublado en la zona Sur y seminublado en la zona Este durante la tarde. No se observan precipitaciones en el llano provincial. Alta Montaña: cielo nublado en toda la cordillera. Los modelos indican que no habría precipitaciones en Alta Montaña durante la jornada. Pronóstico para los próximos días Para el miércoles, en tanto, se espera ascenso de la temperatura y nevadas débiles en cordillera. La mínima sería de 9 ºC y la máxima de 22 ºC. El jueves se presentará algo nublado, con poco cambio de la temperatura y probabilidad de viento Zonda en el llano, además de nevadas en cordillera.

El viernes se espera que descienda la temperatura, con heladas parciales en distintas zonas de la provincia y nevadas débiles en cordillera. La mínima rondaría los 5 ºC y la máxima los 16 ºC.