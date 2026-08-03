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Qué árboles plantar hoy en Mendoza para pensar en el futuro

Árboles como algarrobos, chañares y aguaribayes lideran las recomendaciones por su resistencia al frío, bajo consumo de agua y larga vida.

Mario Simonovich

El aguaribay desarrolla requiere poco mantenimiento una vez establecido. El olivo ornamental gana protagonismo por su rusticidad y resistencia al frío y el &nbsp;jacarandá aporta una de las floraciones más espectaculares del paisaje urbano. argentino.

El aguaribay desarrolla requiere poco mantenimiento una vez establecido. El olivo ornamental gana protagonismo por su rusticidad y resistencia al frío y el  jacarandá aporta una de las floraciones más espectaculares del paisaje urbano. argentino.

@mgsimonovich

Mientras el Mundial 2026 concentra la atención de millones de personas, hay otra selección que juega un partido mucho más largo: la de los árboles, capaces de acompañar a Mendoza durante décadas. Frente a la escasez de agua y las heladas, expertos recomiendan especies resistentes, adaptadas al clima local y preparadas para el futuro.

Los bosques nativos de algarrobo son los que más superficie ocupan en Mendoza.

Los bosques nativos de algarrobo son los que más superficie ocupan en Mendoza.

Los más resistentes al frío y la sequía

Si se busca una apuesta segura para Mendoza, tres especies encabezan casi todas las recomendaciones: algarrobo, chañar y aguaribay. Son árboles adaptados a climas áridos, soportan las heladas habituales de la provincia, requieren poca agua una vez establecidos y pueden vivir varias décadas.

Los aguaribay dan sombra y oxígeno en la zona de El Challao

Los aguaribay dan sombra y oxígeno en la zona de El Challao

A ellos se suman el olivo ornamental y el fresno americano, dos opciones muy utilizadas por su buena capacidad para generar sombra y su adaptación al oasis norte y al Valle de Uco. Estas especies aparecen entre las más recomendadas para enfrentar inviernos fríos y veranos cada vez más cálidos.

Los mejores para sombra y paisaje urbano

La necesidad de reducir temperaturas en ciudades y barrios vuelve cada vez más valiosos a los árboles de copa amplia. Entre las especies más utilizadas se destacan el fresno americano, la acacia de Constantinopla y el olivo ornamental, capaces de ofrecer sombra durante gran parte del año.

Calle arbolada con fresnos en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, en pleno otoño. Se trata de una especie con mediana resistencia a la sequía. Foto: Gentileza
Calle arbolada con fresnos en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, en pleno otoño. Se trata de una especie con mediana resistencia a la sequía. Foto: Gentileza

Además de su función ambiental, ayudan a mejorar la calidad del espacio público y aportan confort térmico en jardines, patios y veredas. Los especialistas recomiendan evaluar siempre el tamaño adulto de cada especie antes de plantarla para evitar problemas futuros con raíces, construcciones o servicios.

Las 11 especies más recomendadas para Mendoza

Además de las especies más resistentes, existen árboles que aportan valor ornamental gracias a sus flores o colores estacionales. El jacarandá, el lapacho rosado, el árbol de Judea, el crespón y el liquidámbar se encuentran entre los favoritos de paisajistas y viveristas, aunque suelen ser algo más sensibles a las heladas intensas durante sus primeros años.

El equipo completo de los 11 árboles más recomendados para plantar hoy en Mendoza son:

  1. Algarrobo
  2. Chañar
  3. Aguaribay
  4. Olivo ornamental
  5. Fresno americano
  6. Acacia de Constantinopla
  7. Liquidámbar
  8. Árbol de Judea
  9. Jacarandá
  10. Crespón
  11. Lapacho rosado

Los especialistas desaconsejan elegir únicamente por estética. Antes de plantar conviene considerar disponibilidad de agua, espacio para raíces, cercanía de construcciones y resistencia al frío. Un árbol correctamente elegido puede acompañar a varias generaciones, aportar sombra, capturar carbono y mejorar la calidad ambiental durante décadas.

FUENTE: INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza. Programas de Arbolado Público de municipios mendocinos.

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