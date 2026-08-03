Qué árboles plantar hoy en Mendoza para pensar en el futuro

Árboles como algarrobos, chañares y aguaribayes lideran las recomendaciones por su resistencia al frío, bajo consumo de agua y larga vida.

El aguaribay desarrolla requiere poco mantenimiento una vez establecido. El olivo ornamental gana protagonismo por su rusticidad y resistencia al frío y el jacarandá aporta una de las floraciones más espectaculares del paisaje urbano. argentino.

Mientras el Mundial 2026 concentra la atención de millones de personas, hay otra selección que juega un partido mucho más largo: la de los árboles, capaces de acompañar a Mendoza durante décadas. Frente a la escasez de agua y las heladas, expertos recomiendan especies resistentes, adaptadas al clima local y preparadas para el futuro.

Los bosques nativos de algarrobo son los que más superficie ocupan en Mendoza. Conicet Mendoza Los más resistentes al frío y la sequía Si se busca una apuesta segura para Mendoza, tres especies encabezan casi todas las recomendaciones: algarrobo, chañar y aguaribay. Son árboles adaptados a climas áridos, soportan las heladas habituales de la provincia, requieren poca agua una vez establecidos y pueden vivir varias décadas.

Los aguaribay dan sombra y oxígeno en la zona de El Challao Archivo A ellos se suman el olivo ornamental y el fresno americano, dos opciones muy utilizadas por su buena capacidad para generar sombra y su adaptación al oasis norte y al Valle de Uco. Estas especies aparecen entre las más recomendadas para enfrentar inviernos fríos y veranos cada vez más cálidos.

Los mejores para sombra y paisaje urbano La necesidad de reducir temperaturas en ciudades y barrios vuelve cada vez más valiosos a los árboles de copa amplia. Entre las especies más utilizadas se destacan el fresno americano, la acacia de Constantinopla y el olivo ornamental, capaces de ofrecer sombra durante gran parte del año.