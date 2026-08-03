Qué árboles plantar hoy en Mendoza para pensar en el futuro
Árboles como algarrobos, chañares y aguaribayes lideran las recomendaciones por su resistencia al frío, bajo consumo de agua y larga vida.
Mientras el Mundial 2026 concentra la atención de millones de personas, hay otra selección que juega un partido mucho más largo: la de los árboles, capaces de acompañar a Mendoza durante décadas. Frente a la escasez de agua y las heladas, expertos recomiendan especies resistentes, adaptadas al clima local y preparadas para el futuro.
Los más resistentes al frío y la sequía
Si se busca una apuesta segura para Mendoza, tres especies encabezan casi todas las recomendaciones: algarrobo, chañar y aguaribay. Son árboles adaptados a climas áridos, soportan las heladas habituales de la provincia, requieren poca agua una vez establecidos y pueden vivir varias décadas.
A ellos se suman el olivo ornamental y el fresno americano, dos opciones muy utilizadas por su buena capacidad para generar sombra y su adaptación al oasis norte y al Valle de Uco. Estas especies aparecen entre las más recomendadas para enfrentar inviernos fríos y veranos cada vez más cálidos.
Los mejores para sombra y paisaje urbano
La necesidad de reducir temperaturas en ciudades y barrios vuelve cada vez más valiosos a los árboles de copa amplia. Entre las especies más utilizadas se destacan el fresno americano, la acacia de Constantinopla y el olivo ornamental, capaces de ofrecer sombra durante gran parte del año.
Además de su función ambiental, ayudan a mejorar la calidad del espacio público y aportan confort térmico en jardines, patios y veredas. Los especialistas recomiendan evaluar siempre el tamaño adulto de cada especie antes de plantarla para evitar problemas futuros con raíces, construcciones o servicios.
Las 11 especies más recomendadas para Mendoza
Además de las especies más resistentes, existen árboles que aportan valor ornamental gracias a sus flores o colores estacionales. El jacarandá, el lapacho rosado, el árbol de Judea, el crespón y el liquidámbar se encuentran entre los favoritos de paisajistas y viveristas, aunque suelen ser algo más sensibles a las heladas intensas durante sus primeros años.
El equipo completo de los 11 árboles más recomendados para plantar hoy en Mendoza son:
- Algarrobo
- Chañar
- Aguaribay
- Olivo ornamental
- Fresno americano
- Acacia de Constantinopla
- Liquidámbar
- Árbol de Judea
- Jacarandá
- Crespón
- Lapacho rosado
Los especialistas desaconsejan elegir únicamente por estética. Antes de plantar conviene considerar disponibilidad de agua, espacio para raíces, cercanía de construcciones y resistencia al frío. Un árbol correctamente elegido puede acompañar a varias generaciones, aportar sombra, capturar carbono y mejorar la calidad ambiental durante décadas.
FUENTE: INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza. Programas de Arbolado Público de municipios mendocinos.