Juliana Awada pone de moda el peluche en los pies: mirá

Juliana Awada sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un calzado de peluche ideal para el invierno. ¡Mirá cómo son!

Durante sus vacaciones en la Patagonia, Juliana Awada compartió fotos de su estadía entre montañas. “Días mágicos en la Patagonia con mucha nieve y la montaña más linda que nunca”, escribió junto a las imágenes.

Entre los detalles que llamaron la atención de sus seguidores, se destacaron unos zuecos de peluche que eligió para estar cómoda y abrigada en los momentos de relax.

Este calzado indoor, ideal para usar en espacios calefaccionados durante los meses más fríos, terminó siendo el centro de atención de la publicación, que rápidamente acumuló elogios.

Los zuecos era de apariencia mullida y contaban con una tira de cuero sobre el empeine para ajustar el calzado. Y vos, ¿los usarías?