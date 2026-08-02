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Cande Ruggeri

Cande Ruggeri mostró su look perfecto para Nueva York: mirá qué se puso

Cande Ruggeri lució un look minimalista y cómodo en su paseo por Manhattan. No te pierdas las fotos en la nota.

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Mirá el look de Cande Ruggeri.

Mirá el look de Cande Ruggeri.

Cande Ruggeri aprovechó su estadía en Nueva York para compartir una serie de fotos en Instagram recorriendo las calles de Manhattan. La modelo demostró una vez más que los básicos bien combinados pueden ser la clave de un look acertado.

Por supuesto, posó frente a las clásicas columnas de vapor que emergen del asfalto, uno de los paisajes más emblemáticos de la ciudad, y su look consistió de un top halter negro, de espalda descubierta, combinado con un jean azul de tiro medio y pierna ancha.

En cuanto a los accesorios, llevó una cartera negra acolchada de Yves Saint Laurent con cadena dorada, unos anteojos de sol rectangulares, un delicado collar, pequeños aros y varias pulseras de plata tipo charm.

Por último, para el calzado optó por unas zapatillas blancas que ya son un clásico a la hora de armar un look minimalista y cómodo.

Mirá las fotos del look de Cande Ruggeri:

La modelo combinó un top halter negro con un jean wide leg y accesorios de lujo.

La modelo combinó un top halter negro con un jean wide leg y accesorios de lujo.

El look de Cande Ruggeri en Nueva York.

El look de Cande Ruggeri en Nueva York.

El look casual chic de Cande Ruggeri en Nueva York.

El look casual chic de Cande Ruggeri en Nueva York.

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