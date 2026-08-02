Cande Ruggeri mostró su look perfecto para Nueva York: mirá qué se puso

Cande Ruggeri lució un look minimalista y cómodo en su paseo por Manhattan. No te pierdas las fotos en la nota.

Cande Ruggeri aprovechó su estadía en Nueva York para compartir una serie de fotos en Instagram recorriendo las calles de Manhattan. La modelo demostró una vez más que los básicos bien combinados pueden ser la clave de un look acertado.

Por supuesto, posó frente a las clásicas columnas de vapor que emergen del asfalto, uno de los paisajes más emblemáticos de la ciudad, y su look consistió de un top halter negro, de espalda descubierta, combinado con un jean azul de tiro medio y pierna ancha.

En cuanto a los accesorios, llevó una cartera negra acolchada de Yves Saint Laurent con cadena dorada, unos anteojos de sol rectangulares, un delicado collar, pequeños aros y varias pulseras de plata tipo charm.

Por último, para el calzado optó por unas zapatillas blancas que ya son un clásico a la hora de armar un look minimalista y cómodo.