Anya Taylor-Joy impactó en su paso por Nueva York con un look de lujo

No te pierdas la foto del look de Anya Taylor-Joy y en su paso por Nueva York para promocionar "Lucky".

Anya Taylor-Joy brilló durante su paso por Nueva York para promocionar "Lucky", su último proyecto cinematográfico. La actriz deslumbró con una serie de estilismos que llamaron la atención de los fotógrafos y sus seguidores.

Entre los looks que más se destacaron, uno de ellos fue un sofisticado diseño de Ferragamo, que combinó con joyas exclusivas de Tiffany & Co. La pieza central fue un vestido de construcción híbrida y superpuesta, donde distintos materiales y texturas convivieron en una misma silueta.

La parte superior presentó un escote en V muy profundo, enmarcado por paneles de tul transparente color caramelo y, sobre los hombros, una estola integrada de gasa en tono ámbar que cayó con naturalidad, funcionando casi como una bufanda incorporada al diseño y añadiendo movimiento al conjunto.

El cuerpo del vestido estuvo confeccionado con un tejido laminado en acabado metálico dorado envejecido, trabajado mediante costuras verticales que evocaron la estructura de un corsé sin llegar a serlo. Mientras, en el bajo, apareció un volado plisado en color borgoña profundo, que generó un interesante contraste cromático y rompió con la rigidez del panel metálico.

Debajo de esa estructura, el vestido continuó con una falda midi confeccionada en organza translúcida color mostaza. El estilismo se completó con unos zapatos Mary Jane de punta afilada en un tono dorado.