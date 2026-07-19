Valeria Mazza y su increíble look para una celebración en Ibiza

La top model Valeria Mazza festejó el lanzamiento de su línea de vinos en Ibiza con un diseño deslumbrante. ¡Mirá!

Valeria Mazza fue la gran protagonista del lanzamiento de su marca de vinos en Ibiza, en una noche que marcó la concreción de un proyecto personal largamente esperado. La modelo eligió una exclusiva terraza de la isla mediterránea para celebrar el evento, y lo hizo con un look impecable.

Su elección fue un sofisticado vestido plisado en tono champán, cuyo diseño tenía un delicado acabado plisado que presentaba un escote cruzado que realzaba la zona del cuello de manera refinada.

Se completó con breteles finos y un tajo lateral profundo, un recurso clásico que equilibró la sobriedad del género metalizado con un toque de sensualidad atemporal.

Valeria acompañó el vestido con el pelo lacio y dorado, y lució una fina cadena dorada con un dije minimalista, un bolso de mano rígido en tono tiza y un pequeño cofre de joyería que dejó reposar sobre la mesa.