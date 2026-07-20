Día del Amigo: diez vinos imperdibles y sus precios para brindar

El 20 de julio está aquí, y con él, una de las fechas más queridas por los argentinos: el Día del Amigo. Esta celebración, instaurada por el argentino Enrique Ernesto Febbraro en 1969 como un homenaje a la llegada del hombre a la Luna —aquel momento en que la humanidad se sintió, por un instante, parte de una misma gran fraternidad—, se ha convertido en nuestro país en un ritual ineludible de encuentro, gratitud y complicidad.

Más allá de los regalos o las grandes fiestas, este día es una pausa necesaria para valorar los vínculos que nos definen. Y para un brindis tan especial, el vino es el compañero ideal.

Para agasajar a tu círculo más cercano, proponemos un recorrido federal que abarca desde la frescura extrema hasta la complejidad del terroir :

La opción más práctica y refrescante. Este cóctel listo para tomar, con 4% de alcohol, combina vino tinto con notas cítricas y burbujas refrescantes.. Ideal para servir a 4-5°C con hielo y una rodaja de naranja, limón o lima. Precio: Pack de 6 $17.500.

Trumpeter Low (Rutini Wines) – Sauvignon Blanc 2025

Trumpeter Low Alcohol.

La elección ideal para quienes buscan ligereza y un disfrute consciente, manteniendo toda la elegancia y frescura de un gran Sauvignon Blanc. Precio: $14.200.

Navarro Correas Los Árboles Blanco Dulce 2024

Los Árboles Blanco Dulce.

Una opción amable y vivaz, destacada por su frescura y un perfil aromático intenso que resulta sumamente amigable en reuniones sociales. Precio: $5000.

El Cazador Rosado (Mascota Vineyards)

El Cazador Rosado.

Un vino joven, expresivo y vibrante que combina dulzura y frescura.. Con marcados aromas a flores y frutas frescas, se recomienda servirlo entre 10°C y 12°C. Precio: 5.915,43.

El Esteco Blend de Extremos (Pinot Noir)

El Esteco Pinot Noir.

Una joya técnica que combina Pinot Noir de Cafayate (1.700 msnm) y Chañar Punco (2.000 msnm). De sabor suave, frutado y salino, es ideal para beber entre 16-18°C. Precio: $17.000

16:09 Malbec 2023 (Los Cerrillos, Luján de Cuyo)

1609, un vino con emoción.

Un vino de color violeta brillante con aromas a violetas, cerezas y yogurt de frutilla. Presenta una entrada dulce, cuerpo medio y taninos suaves, con un final equilibrado.. Se recomienda servir entre 16-18°C. Precio: $14.000

Entre Gallos & Medianoche (Malbec - Malbec)

Entre gallos y medianoche.

Una etiqueta que evoca misterio, perfecta para conversaciones profundas y largas sobremesas entre amigos donde el vino es el centro. Precio: $25.250

Trapiche Expedición Sur Cabernet Sauvignon

Expedición Sur, Patagonia Argentina.

Un tinto patagónico intenso y muy frutal, con aromas a cassis y pimiento rojo. Es sabroso, vibrante y de final equilibrado; ideal para disfrutar a 14-16°C. Precio: $9.500.

Akasha GST 2025

Akasha GST 2025

Una propuesta de alta gama que eleva el estándar de la mesa, pensada para grupos que buscan explorar etiquetas exclusivas y con un carácter diferenciador. Precio: $62.400.

Marantiqua Malbec (Patagonia)

Un Malbec con estilo patagónico.

El cierre perfecto con historia. Este Malbec de Neuquén rinde homenaje al antiguo mar que cubría la región. Ofrece aromas a frutos rojos y especias, con taninos suaves y un final prolongado. Precio: $17.000.

Sobre la tendencia en vinos

La búsqueda de la versatilidad, la exploración de regiones y la apuesta por etiquetas con una narrativa potente es la tendencia que marca la agenda este 2026. Este Día del Amigo, la invitación es a descorchar etiquetas que nos conectan, nos sorprenden y, sobre todo, nos hagan pasar un buen momento.