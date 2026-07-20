Un festejo nació en la Luna. Enrique Ernesto Febbraro creó el Día del Amigo en Argentina inspirado por el histórico viaje espacial del año 1969.

Este psicólogo y odontólogo porteño observó el alunizaje del Apolo 11 por televisión. En ese instante sintió que el viaje era un gesto de hermandad del planeta hacia el universo.

Para difundir su iniciativa escribió mil cartas y las envió a ciudadanos de diversos países. Recibió cientos de respuestas de apoyo y logró instalar la fecha en el calendario popular.

Para los argentinos este encuentro anual representa un rito sagrado que nadie quiere perderse. Las personas llenan bares y restaurantes para abrazar a sus afectos más cercanos.

La cultura del país valora el compañerismo de una forma única y muy profunda. Febbraro sostenía que la amistad es la virtud más pura por ser desinteresada.

Su enorme esfuerzo por la unión de los pueblos le valió un reconocimiento internacional. El profesional estuvo postulado dos veces para recibir el prestigioso Premio Nobel de la Paz.

Hoy la fecha se mantiene firme y se extendió a otras naciones de la región. Cada veinte de julio el recuerdo de este pensador revive en cada reunión.