Día del Amigo con derechos: famosos que empezaron como amigos y terminaron enamorados

Un día antes del tradicional Día del Amigo, que en Argentina se celebra cada 20 de julio, aparece en el calendario informal una fecha más reciente y menos solemne: el Día del Amigo con derecho . Se conmemora cada 19 de julio y, aunque no tiene carácter oficial, se instaló en redes sociales y en la cultura popular como una manera de nombrar esos vínculos que combinan amistad, confianza, deseo y una zona afectiva que no siempre encaja en las categorías tradicionales.

La fecha, según distintas publicaciones, comenzó a circular en 2009 asociada a una campaña publicitaria y luego se expandió en internet como una celebración informal de los vínculos sexoafectivos no convencionales. Su cercanía con el Día del Amigo no es casual: el 19 de julio funciona como una antesala lúdica de una de las celebraciones más populares del país.

Pero más allá del tono descontracturado de la fecha, el tema abre una pregunta que atraviesa generaciones: ¿puede una amistad convertirse en amor? La respuesta, al menos si se miran algunas historias famosas, parece ser afirmativa. No todas estas parejas se definieron alguna vez como “amigos con derecho”, ni corresponde encasillarlas en esa etiqueta. Sin embargo, todas comparten un punto de partida similar: antes de ser pareja, hubo conocimiento, confianza, cercanía o una amistad que con el tiempo cambió de forma.

En Hollywood, una de las parejas que mejor representa el paso de la amistad al amor es la de Blake Lively y Ryan Reynolds. Se conocieron durante el rodaje de Linterna Verde, en 2010, pero en un primer momento no iniciaron una relación sentimental. La historia que ellos mismos contaron con humor es que terminaron saliendo en una cita doble, pero cada uno estaba con otra persona.

Con el tiempo, aquella complicidad inicial se transformó en pareja. Se casaron en 2012 y construyeron una familia numerosa, además de una imagen pública marcada por el humor, las bromas cruzadas y una naturalidad que los convirtió en una de las duplas más queridas del espectáculo. Su historia suele ser citada como ejemplo de algo frecuente: a veces la química aparece después de la confianza.

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Mila Kunis y Ashton Kutcher: primero colegas, después pareja

Mila Kunis y Ashton Kutcher también tienen una historia que comenzó mucho antes del romance. Se conocieron cuando eran muy jóvenes en la serie That '70s Show. Durante años fueron compañeros de trabajo y amigos, sin que la relación avanzara hacia un vínculo sentimental.

El amor llegó bastante después, cuando ambos ya habían atravesado otras experiencias personales. La pareja se casó en 2015 y tuvo dos hijos. Su caso resulta particular porque el público los había visto crecer juntos en la ficción, pero el vínculo real se construyó fuera de cámara, con una distancia temporal que convirtió aquella amistad inicial en una relación adulta.

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William y Kate: la amistad universitaria que llegó al altar

La historia del príncipe William y Kate Middleton también comenzó como una amistad. Se conocieron cuando ambos estudiaban en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. Según reconstrucciones biográficas de la pareja, primero fueron amigos y luego empezaron una relación que atravesó años de exposición pública, una separación temporal y una reconciliación.

En 2010 anunciaron su compromiso y en abril de 2011 se casaron en la Abadía de Westminster. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más observadas del mundo. Su caso muestra otra dimensión del tema: cuando el amor nace de una amistad, también puede apoyarse en el conocimiento previo, en códigos compartidos y en una intimidad construida antes del compromiso formal.

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Beyoncé y Jay-Z: la base fue hablar durante meses

Otra pareja famosa que suele ser mencionada cuando se habla de vínculos que empezaron desde la amistad es la de Beyoncé y Jay-Z. La cantante contó en una entrevista con Oprah Winfrey que fueron amigos durante aproximadamente un año y medio antes de tener una cita. También explicó que pasaron mucho tiempo hablando por teléfono y que esa base fue importante para la relación.

Después llegaron las colaboraciones musicales, el matrimonio, los hijos y una historia pública atravesada por éxitos, crisis, exposición mediática y reconstrucción. En su caso, la amistad funcionó como una etapa previa al vínculo amoroso, pero también como un elemento de confianza en una relación que se volvió parte de la cultura pop global.

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Tom Hanks y Rita Wilson: una amistad que se volvió una de las parejas más sólidas de Hollywood

La historia de Tom Hanks y Rita Wilson también comenzó en un set. Se conocieron en 1981 durante la serie Bosom Buddies y volvieron a trabajar juntos años después en la película Volunteers. La relación romántica llegó más tarde, luego de que Hanks se separara de su primera esposa.

Se casaron en 1988 y desde entonces construyeron una de las relaciones más duraderas del cine estadounidense. La pareja atravesó juntos proyectos profesionales, desafíos familiares, problemas de salud y décadas de exposición pública. En su caso, el paso de la amistad al amor terminó convirtiéndose en una sociedad afectiva y también profesional.