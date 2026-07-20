Hogares elegantes pensados para vivir con perros

La decoración también brinda soluciones elegantes que integran a los perros en el hogar sin resignar diseño, confort ni funcionalidad.

Tapizados estampados y tejidos resistentes garantizan que no sufran eventuales daños que puedan ocasionar los perros .

Los perros dejaron de ser simples mascotas para convertirse en protagonistas del diseño de interiores. Arquitectos y decoradores incorporan espacios exclusivos, materiales resistentes y muebles pensados para convivir con ellos sin perder estilo. La nueva tendencia demuestra que un hogar puede ser sofisticado, práctico y completamente amigable para ellos.

Zona de alimentación personalizada se integra muy bien con los muebles de la cocina, e incluye una canilla para llenar el bebedero. House of Hive / Cassie Wilson (The Room Archive) Un lugar pensado para toda la familia Cada vez más proyectos incorporan camas integradas en muebles, rincones de descanso bajo escaleras o nichos dentro de bibliotecas. La idea ya no es esconder los accesorios de las mascotas, sino integrarlos al diseño de la vivienda para que formen parte de la estética general. Así, los perros ganan un espacio propio sin alterar la armonía del hogar.

Las camas para perros (cuchas) hechas a medida e integradas en los armarios garantizan que tengan un lugar cómodo y apartado donde descansar. Neptuno Materiales que resisten el uso diario Se recomiendan pisos de piedra, porcelanato o madera con terminaciones resistentes, además de telas de lino grueso, tapizados lavables y colores intermedios que disimulan pelos y manchas. También aparecen estaciones de comida incorporadas a la cocina, duchas para limpiar las patas después del paseo y muebles con almacenamiento para correas, juguetes y mantas.

Una ducha para perros facilita la limpieza después de los paseos y protege el resto de la casa. Sims Hilditch / Fotografía: Christopher Horwood El diseño también mejora la convivencia La tendencia busca facilitar la vida cotidiana sin resignar elegancia. Bancos con espacio para dormir, ventanas bajas para que los perros puedan mirar hacia el exterior y muebles diseñados a medida reflejan una nueva manera de entender la decoración. Más que adaptar una mascota al hogar, el objetivo es diseñar hogares donde personas y animales compartan los mismos espacios con comodidad y estilo.

Cada vez más hogares incorporan espacios, muebles y materiales pensados para convivir con perros sin resignar diseño, confort ni funcionalidad. @mgsimonovich Los especialistas coinciden en que una vivienda pensada para perros también suele ser más funcional para toda la familia. La organización, los materiales durables y los espacios bien planificados reducen el desgaste cotidiano y convierten la convivencia con las mascotas en una experiencia mucho más práctica, sin perder la identidad estética del hogar.